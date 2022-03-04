В районе Бурятии отменили празднование Масленицы

Власти Еравнинского района Бурятии отменили широкое празднество Масленицы, решение объяснили нынешней ситуацией в стране.
- Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией в стране, принято решение об отмене проведения мероприятия «Масленица-2022». Просим всех отнестись к данному решению с пониманием, - обратились местные власти к жителям на странице Еравнинского района в соцсети.
Планировалось, что программа «Широкая Масленица» в рамках празднования 95-летия Еравнинского района состоится 6 марта.
Праздничные гуляния включали в себя конкурсы - на самый большой блин и лучшую масленичную куклу, а также народные забавы: состязание на ледяном столбе, метание валенка, бой с подушками и сжигание чучела Масленицы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ празднование Масленицы запланировано в городских парках и в Этнографическом музее. Гуляния ожидаются с традиционным размахом.
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