На масленичных гуляниях в Улан-Удэ разыграют барана

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В столице Бурятии 6 марта состоится широкое празднование народного гуляния Масленица.Этнографический музей народов Забайкалья совместно с городским культурным центром Улан-Удэ подготовил для своих гостей большую программу «Широкая Масленица».Организаторы обещают красочное действо, которое позволит каждому посетителю музея окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его традициями и колоритом.Гости праздника могут стать участниками игровых анимационных площадок:- гостей музея будут приветствовать яркие ростовые куклы и знакомить с навигационной картой, чтобы гости посетили каждую игровую площадку;- стилизованная площадка - мир песни, где можно будет исполнить не только русские народные песни, но и песни разных народов мира;- фудкортовая площадка, которую украсит восьмиметровая Масленичная кукла. Посетители смогут отведать лакомства и принять участие в традиционном приготовлении масленичных блинов;- для тех, кто любит танцевать. Посетители смогут потанцевать русские народные танцы, поводить хороводы, принять участие в мастер-классе по русской народной кадрили и другим народным танцам;- центральное место празднования «Широкой Масленицы», расположенное на главной сцене. Здесь для гостей музея выступят творческие коллективы. Посетители смогут принять участие в народных забавах, играх и самом грандиозном конкурсе масленичного гуляния - «Взятие ледового столба»;– фуд-кортовая блинная станция с пирогами, блинами, чаем, которую дополнит продуктовая ярмарка мёда, чая и орехов;- площадка с задорными народными играми для детей, в которых можно поучаствовать самым маленьким гостям празднования;- это особая анимационная площадка для тех, кто хотел бы что-нибудь покорить, преодолеть, пересечь. Гости музея смогут принять участие в экстремальных соревнованиях. Любители экстрима смогут посоревноваться в силе и ловкости во время спортивных игр. Победитель силового масленичного экстрима получит половину туши свиньи.За победу в конкурсе «Взятие ледового столба» будет разыгран баран и другие ценные призы.Здесь же на ярмарке свои изделия представят ремесленники Бурятии. Для гостей будут работать новые фотозоны.Помимо развлекательных мероприятий, в Этнографическом музее можно будет увидеть выставку старинных самоваров, экспозицию архивных документов, фотографий от госархива - «История православия в Бурятии».Завершающее действие - сожжение чучела состоится в 16:00.Организаторы также сообщают, что будет организована автостоянка на поляне конечной остановки маршрута № 37, откуда будут курсировать бесплатные автобусы до музея и обратно.Вход на праздник платный всем, кроме дошкольников.