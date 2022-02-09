Автор объявления уверен, что банкнота станет талисманом
В Улан-Удэ продают «счастливую» пятитысячную купюру. Объявление опубликовали на сайте «Авито» 5 февраля. Продавец уверяет, что купюра принесёт удачу новому владельцу.
- Счастливая купюра 888. Талисман. Новая, только из-под станка, в банкомате дали новые, без загибов заломов, состояние безупречное. Купите и удача будет вам сопутствовать, - говорится в объявлении.
Купюру номиналом пять тысяч рублей продают за 15 тысяч.
Банкноту автор объявления намерен передавать лично в руки. Если объявится покупатель из другого города, то ему придётся поискать знакомых в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на этом же сайте выставили на продажу кошечку «с сомнительным интеллектом». Владелец животного подробно рассказал о животном, без стеснений назвал кошку «немного дурой». Поскольку животное порядком испортило имущество в доме нынешнего владельца, он продаёт её за 99 тысяч рублей.
В Улан-Удэ выставили на продажу «счастливую» купюру
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автор объявления уверен, что банкнота станет талисманом
Минздрав Бурятии дал пояснения по нововведению
Чемпионат России пройдёт осенью
Представители губернатора Иркутской области побывали в Аларском дацане
Исследование оценили на крупном конкурсе
Один из самых известных тик-токеров России снимает видео на Байкале
Просьбы о помощи разместили родственники пациентов
За январь 634 пьяных водителей лишились водительских прав
Вакцину могут получить подростки в возрасте от 12 до 17 лет
Занятия проводятся в ином формате
Машины жителей республики оказываются повреждены из-за недобросовестных водителей
Большинство школьников по-прежнему недовольно качеством еды в столовых
Накануне поймали девять собак
Фестиваль планируется провести в проливе Малое Море
В школах будут усилены меры по профилактике распространения коронавируса