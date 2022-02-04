В Улан-Удэ за 99 тысяч продают кошку «с сомнительным интеллектом»

Автор объявления уверен, что его кошка, которая «реально местами дура», подойдёт состоятельному и скучающему человеку



На сайте бесплатных объявлений «Авито» выставили на продажу «миловидную кошечку с сомнительным интеллектом». Продавец оценил шотландскую вислоухую кошку в 99 тысяч рублей. Продавец и его кошка живут в Железнодорожном районе Улан-Удэ.



По словам автора объявления, кошке четыре года, на неё нет документов, животное брали в сентябре 2017 года котёнком. Характеристика питомца начинается со слов «реально дура местами».



- Эта кошка не отзывается на своё имя, но хорошо реагирует на два слова – «кто нассал!?», а ссыт она везде, где хочет, но к лотку приучена. Если по каким-то причинам дверь в туалет закрыта, сходит в обувь, шкаф, в мешок с картошкой, в горшок с цветком, в игрушки - без разницы. Я приезжаю к тёще, кот, который там живёт, полностью вылизывает мои кроссовки, а потом носится как безумный по квартире, о чудодейственная кошачья моча, дарит вечно скучающему коту эффект словно от полусинтетического психоактивного соединения, - пишет автор объявления.



«По-большому» кошка ходит исключительно на пол в коридоре, честно написал улан-удэнец.



Будучи моложе, она драла когтями кожаные вещи, сейчас дерёт только диван иногда.



Нестерилизованная, котилась один раз.



- Сводили с котом со стоячими ушами, дальнейшее сведение их невозможно, нужно искать нового кота (со стоячими ушами). Орёт как демон, мурло может орать и ночью, ночью важно закрыться с ней в комнате, чтобы она спала, может, и не будет орать. Сейчас набираю текст, она орёт под столом, я её выгнал в коридор, но она вернулась и продолжила орать, - продолжил мужчина.



Также кошка любит есть, предпочтение отдаёт влажному корму в пакетиках в виде желе. Но пушистик иногда жадничает и съедает всё сразу, однако тут это выходит наружу в непереваренном виде, не стал скрывать автор объявления.



- По поведению кошка очень спокойная, агрессивная только в общении с другими кошками, с котами проблем нет. По отношению к человеку не агрессивная вообще, очень ласковая и добрая, никогда не укусит и не вытащит когти, может спать до 20 часов в сутки. Погромы не устраивает, скрытый образ жизни не ведёт, почти всегда на виду. На улице не бывает, блох и глистов нет, может, есть безоар, но он есть у всех, кто себя вылизывает, - продолжил он.



Животное планируют отдать не только в хорошие и заботливые руки, но и в состоятельные, так как эта особа требует «постоянно чистый туалет, разнообразие обуви, много вкусной кошачьей еды и внимания».



- Высокая цена в связи с тем, что эта кошка для нас как член семьи, как ребёнок, и те мучения, через которые мы с ней прошли, как раз окупятся. Может, вы богатый и одинокий человек. И вот приходите вы после работы, а дома затаилась интрига, где-то нассано, но где? А когда вы проснётесь утром на своём белоснежном постельном белье, то с радостью обнаружите суконное изделие в виде коврика серого цвета. К вам приезжают дети на выходные, то они будут очень рады такой кошечке, и эта киска могла бы стать вашей подругой и верным спутником. Торга нету, какой торг? Тут кошка эксклюзив! – аргументирует владелец питомца.



Автор объявления попросил «не задавать глупых вопросов» и не давать ему советы по воспитанию кошки. С помощью объявления он хочет продать животное желающим.



- Цель этого объявления - продажа милейшего создания с дефективными элементами психики. Плюс ко всему, ввиду массовой заинтересованности снижена цена, так как сейчас у многих людей наблюдается депрессия, и им просто необходим кто-то выше описанный, - заключил автор.



Объявление пользуется популярностью среди пользователей «Авито», его просмотрели уже почти 30 тысяч раз.

