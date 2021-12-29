В Бурятии заболеваемость COVID-19 среди детей снизилась

В новогодние праздники в республике усилят профилактические меры по COVID-19
На заседании республиканского оперативного штаба принято решение усилить в Бурятии профилактические меры на период новогодних праздников и мероприятий.
- Профилактические меры будут усилены на всех объектах, в частности в местах проведения развлекательных мероприятий, предприятиях торговой сети, предприятиях общественного питания, местах отдыха населения, при размещении в коллективных средствах размещения (туристических базах, домах отдыха и иных подобных организациях), размещённых на побережье озера Байкал, Тункинском районе и других туристических местах. В период новогодних праздников руководители организаций должны руководствоваться методическими рекомендациями Роспотребнадзора, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Также решением оперштаба разрешено проведение новогодних мероприятий с 28 декабря 2021 года по 9 января 2022-го в культурно-досуговых учреждениях, в том числе дискотек в сельских клубах. При этом загруженность зрительных залов должна быть не более 50%.
Предусмотрена возможность организации питания и продажи напитков при наличии соответствующего ОКВЭД. Вход в учреждения лицам старше 18 лет возможен с обязательным предъявлением документации о вакцинации, медотводе, или о перенесённом заболевании, либо отрицательного результата методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов.
Как отмечают эпидемиологи, заболеваемость коронавирусной инфекции в Бурятии продолжает снижаться. За неделю с 20 по 26 декабря заболеваемость COVID-19 снизилась на 21% в сравнении с предыдущей неделей. Наибольшее снижение заболеваемости зарегистрировано среди школьников 7-14 лет на 43%, среди дошкольников 1-6 лет на 15%, в возрастной группе 50-64 лет на 29%. Добиться снижения удалось благодаря вовремя принятым мерам, в частности, введённому дистанционному обучению, отмечают специалисты.
- В целом, осенний сезонный рост заболеваемости прошёл мягче предыдущих подъемов. Свою роль в этом сыграли и локдаун, введённый летом, и вакцинация против коронавирусной инфекции. На 29 декабря привито 469 701 человек, что составляет более 65% взрослого населения, - отметили в правительстве Бурятии.
Вакцинация в республике продолжается. Пункты вакцинации будут работать все праздничные выходные дни, кроме 31 декабря, 1 и 7 января.
В Бурятии заболеваемость COVID-19 среди детей снизилась
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