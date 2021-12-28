Первый рейс отправился из столицы региона 27 декабря
В Иркутской области начал курсировать праздничный электропоезд, украшенный светодиодной иллюминацией. Он связал столицу региона с городом Зима.
Накануне, 27 декабря электропоезд отправился в первый рейс. Старт «Новогоднему экспрессу – 2022» на вокзале Иркутск-Пассажирский дали Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили пассажиров с наступающим праздником и вручили подарки.
По информации Байкальской пригородной пассажирской компании, празднично оформленный состав будет ежедневно совершать путешествие до завершения новогодних каникул, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутской области запустили «Новогодний экспресс»
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