В Иркутской области запустили «Новогодний экспресс»

Первый рейс отправился из столицы региона 27 декабря



В Иркутской области начал курсировать праздничный электропоезд, украшенный светодиодной иллюминацией. Он связал столицу региона с городом Зима.



Накануне, 27 декабря электропоезд отправился в первый рейс. Старт «Новогоднему экспрессу – 2022» на вокзале Иркутск-Пассажирский дали Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили пассажиров с наступающим праздником и вручили подарки.



По информации Байкальской пригородной пассажирской компании, празднично оформленный состав будет ежедневно совершать путешествие до завершения новогодних каникул, сообщает пресс-служба ВСЖД.

