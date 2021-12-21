Юные футболисты Бурятии стали чемпионами всероссийского турнира

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Кубки по мини-футболу достались кижингинским школьникам



Футбольная команда «Илалта» Кижингинской школы-интерната райцентра Бурятии стала чемпионом всероссийского фестиваля по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов. Мероприятие проходило на базе отдыха «Изумрудное» в городе Нижний Новгород с 16 по 19 декабря. География турнира была обширной, в соревнованиях участвовали 20 команд из разных регионов Российской Федерации в двух возрастных категориях: 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.



- В упорной борьбе старший и младший составы футбольной команды «Илалта» стали чемпионами турнира. Ребята в очередной раз подтвердили свое название команды, что в переводе с бурятского языка означает «победа, победитель», - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



В торжественной церемонии награждения приняли участие игроки национальной сборной России и МФК «Норманочка» Анастасия Дурандина, Мария Сурнина, Валерия Хлебосолова. Детям вручили памятные подарки и кубки победителей.

