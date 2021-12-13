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В Бурятии мониторинг леса будут вести с помощью беспилотников

В Бурятии мониторинг леса будут вести с помощью беспилотников
Общество,  Фото:Центр защиты леса
Состоялись первые пробные вылеты

В Бурятии будут использовать беспилотники при лесопатологическом мониторинге и мониторинге воспроизводства леса.

- Объёмы по мониторингу возрастают, и выполнить их наземным способом потребует больших трудозатрат и времени. Чтобы определить контур повреждённого участка леса или объекта лесовосстановления наземным способом, потребуется день, а может и более. Беспилотник позволяет данную работу выполнить в считанные минуты. Пробные вылеты это уже доказали, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.

Сотрудники Центра защиты леса прошли обучение на внешнего пилота беспилотного воздушного судна. Обучение проходило в ООО «Беспилотные системы» в Ижевске

Все вылеты беспилотника и места работ будут согласовываться со службой аэропорта.



Лес беспилотные летательные аппараты

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