Состоялись первые пробные вылеты
В Бурятии будут использовать беспилотники при лесопатологическом мониторинге и мониторинге воспроизводства леса.
- Объёмы по мониторингу возрастают, и выполнить их наземным способом потребует больших трудозатрат и времени. Чтобы определить контур повреждённого участка леса или объекта лесовосстановления наземным способом, потребуется день, а может и более. Беспилотник позволяет данную работу выполнить в считанные минуты. Пробные вылеты это уже доказали, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.
Сотрудники Центра защиты леса прошли обучение на внешнего пилота беспилотного воздушного судна. Обучение проходило в ООО «Беспилотные системы» в Ижевске
Все вылеты беспилотника и места работ будут согласовываться со службой аэропорта.
В Бурятии мониторинг леса будут вести с помощью беспилотников
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