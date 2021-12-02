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Нацпарк в Бурятии получил четыре автомобиля Niva Travel

Нацпарк в Бурятии получил четыре автомобиля Niva Travel
Общество,  Фото:национальный парк "Тункинский"
Автомобили помогут инспекторам добираться в самые отдалённые уголки нацпарка

В национальный парк «Тункинский» прибыли четыре автомобиля марки Niva Travel, предназначенные для патрулирования. Автомобили помогут быстро добраться даже в самые сложные и отдалённые уголки национального парка.

- Территория национального парка разделена на четыре инспекторских участка, где необходима автомобильная техника повышенной проходимости. Для патрулирования территории также закуплены автомобили «УАЗ», ГАЗ «Вепрь», квадроциклы, снегоходы и аэролодка «Север», - сообщил и.о. директора ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» Баир Байминов.

За 2021 год в парк поступило 12 единиц техники.

- Приобретённые транспортные средства мобилизуют деятельность национального парка на выполнение поставленных задач и повышают эффективность природоохранной работы, - пояснил заместитель директора Баир Манзаров.
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