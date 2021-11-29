В Бурятии выбрали лучших глав поселений

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Российский гроссмейстер поборется за звание чемпиона мира Общество, 26 ноября в Дубае стартовали первые матчи за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном