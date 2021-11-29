Победителей наградят 23 декабря
В Бурятии определены победители республиканского конкурса «Лучший глава городского, сельского поселения».
Победителем стал глава сельского поселения «Уринское» Баргузинского района Анатолий Елшин. Второе место занял глава сельского поселения «Гусиное озеро» Селенгинского района Игорь Гармаев. Тройку призёров замкнул глава городского поселения «Селенгинское» Кабанского района Владимир Бурьян.
Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями:
- за первое место – 60 тысяч рублей;
- за второе место – 50 тысяч рублей;
- за третье место – 40 тысяч рублей.
По информации комитета территориального развития администрации главы и правительства РБ, награждение назначено на 23 декабря.
Напомним, впервые конкурс был проведён в прошлом году. В этом году участие приняли 13 человек. Оценка участников производилась по личностным показателям, параметрам деятельности поселения и представленному проекту, включая его очную защиту. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».
В Бурятии выбрали лучших глав поселений
Общество, Фото:
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