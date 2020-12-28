В Бурятии назвали лучшего главу села

В конкурсе принял участие 31 человек
Итоги республиканского конкурса «Лучший глава городского, сельского поселения» подвели в правительстве Бурятии. Конкурс проводился впервые в рамках 25-летия местного самоуправления. Он станет ежегодным, сообщили в правительстве Бурятии.
Темы конкурсных проектов затрагивали строительство детских площадок, Мемориалов Памяти в сельских поселениях, создание и обустройство спортивных и туристических комплексов.
- Всего на конкурс было подана 31 заявка от глав поселений. Каждый из них представил презентацию по развитию своих сельских или городских территорий. Было очень много интересных проектов, из которых выбрали трёх победителей. Но достойных проектов гораздо больше. Этот конкурс должен стать для глав муниципалитетов толчком к действию: необходимо выходить за рамки своего муниципалитета, делиться опытом с коллегами и реализовывать новые идеи для улучшения жизни населения, - отметил зампред правительства Бурятии – руководитель администрации главы Баир Цыренов.
Первое место занял глава сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского района Максим Исмагилов. На втором – глава сельского поселения «Кударинское» Кяхтинского района Сергей Цыдыпов. Третье место получила сельского поселения «Гремячинское» Прибайкальского района Оксана Тришкина.
Конкурсантам оказана методическая помощь в разработке и защите проектов, за каждым из глав был закреплён куратор от Бурятского государственного университета для консультации и доработки проектов. Всего в БГУ прошли обучение 39 глав органов местного самоуправления республики. Обучение и общение проходило в онлайн-формате на платформе Zoom.
Как сообщал «Байкал-Daily», предложение о проведении конкурса поступило в декабре 2019 года во время рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Кабанский район. Постановлением правительства от 7 мая 2020 года были утверждены условия, порядок организации и проведения конкурса «Лучший глава городского, сельского поселения». Конкурс будет проводится ежегодно в ноябре.
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Власть, Фото:
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