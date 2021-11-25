Военная делегация ВВО находится с визитом в Монголии

В программе визита встречи с руководством монгольских Вооружённых сил



Заместитель командующего 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Владимир Куликов и официальные лица находятся с визитом в Монголии. В ходе визита делегация провела встречу с руководством командования Военно-воздушных сил Вооружённых сил Монголии.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем и будущем сотрудничестве между военно-воздушными силами двух стран. По завершении российская делегация ознакомилась с состоянием эксплуатации взлётно-посадочной полосы и процессом оснащения аэродрома 337-й части Вооружённых сил.



Согласно программе визита делегация также встретится с начальником Генерального штаба ВС Монголии генерал-лейтенантом Д. Ганзоригом. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

