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Военная делегация ВВО находится с визитом в Монголии

Военная делегация ВВО находится с визитом в Монголии
Общество,  Фото:pixabay.com
В программе визита встречи с руководством монгольских Вооружённых сил

Заместитель командующего 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Владимир Куликов и официальные лица находятся с визитом в Монголии. В ходе визита делегация провела встречу с руководством командования Военно-воздушных сил Вооружённых сил Монголии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем и будущем сотрудничестве между военно-воздушными силами двух стран. По завершении российская делегация ознакомилась с состоянием эксплуатации взлётно-посадочной полосы и процессом оснащения аэродрома 337-й части Вооружённых сил.

Согласно программе визита делегация также встретится с начальником Генерального штаба ВС Монголии генерал-лейтенантом Д. Ганзоригом. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия ВВО военнослужащие ДФО

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