Заявки принимаются до 13 декабря
В Агинском Бурятском округе в тридцать второй раз объявляется межмуниципальный конкурс имени Даширабдана Батожабая «Театральная осень» среди народных театров и драматических коллективов. В этом году мероприятие посвящено столетию со дня рождения писателя.
Конкурс состоится с 13 по 16 декабря в дистанционном формате. Заявки принимаются до 13 декабря.
Итоги конкурса будут объявлены 16 декабря на официальном сайте центра развития бурятской культуры Забайкальского края, сообщает пресс-служба учреждения.
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе конкурс народных театров состоится онлайн
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