В Агинском округе конкурс народных театров состоится онлайн

Заявки принимаются до 13 декабря



В Агинском Бурятском округе в тридцать второй раз объявляется межмуниципальный конкурс имени Даширабдана Батожабая «Театральная осень» среди народных театров и драматических коллективов. В этом году мероприятие посвящено столетию со дня рождения писателя.



Конкурс состоится с 13 по 16 декабря в дистанционном формате. Заявки принимаются до 13 декабря.



Итоги конкурса будут объявлены 16 декабря на официальном сайте центра развития бурятской культуры Забайкальского края, сообщает пресс-служба учреждения.



Возрастное ограничение 6+

