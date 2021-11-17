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В Агинском округе конкурс народных театров состоится онлайн

В Агинском округе конкурс народных театров состоится онлайн
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 13 декабря

В Агинском Бурятском округе в тридцать второй раз объявляется межмуниципальный конкурс имени Даширабдана Батожабая «Театральная осень» среди народных театров и драматических коллективов. В этом году мероприятие посвящено столетию со дня рождения писателя.

Конкурс состоится с 13 по 16 декабря в дистанционном формате. Заявки принимаются до 13 декабря.

Итоги конкурса будут объявлены 16 декабря на официальном сайте центра развития бурятской культуры Забайкальского края, сообщает пресс-служба учреждения.

Возрастное ограничение 6+
Агинский Бурятский округ театр конкурс

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