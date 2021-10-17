В Бурятии участок сельхозназначения захламили бытовыми отходами

Общество, Фото: управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Отобраны почвенные образцы и направлены в лабораторию



Проведено обследование земельного участка сельхозназначения, расположенного в Кабанском районе.



Выявлено нарушение: участок был захламлён строительным и бытовым мусором, зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Общая площадь захламления отходами составила 1527 кв. метров.



Отобраны почвенные образцы на агрохимические и химико-токсикологические показатели и направлены в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.



- Таким образом, собственник надела своевременно не организовал и не провёл обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания, что является нарушением требований статей 13 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Ответственность за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорной растительностью предусмотрена ч.2 статьи 8.7 КоАП РФ. В случае выявления порчи земель от загрязнения отходами может быть применена и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.



