Художники запечатлели красоты заказника в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Работы с пейзажами представят на выставке



В рамках 45-летия Фролихинского заказника на его территории сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» организовали пленэр «Краски Фролихинского заказника». В нём участвовали художники из Северобайкальска.



За четыре дня художникам показали все красоты заказника: мыс Лаканда, бухта и река Аяя, гора «Голова Шамана», озеро Источное, полуостров Валуный, гора Медвежья и часть озера Левая Фролиха. Это вдохновило художников на создание картин с их изображением.



По итогам пленэра будет создана первая выставка художественных и графических работ с пейзажами Фролихинского заказника, которая откроется в сентябре в здании Картинной галереи города Северобайкальска, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

