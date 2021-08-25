Работы с пейзажами представят на выставке
В рамках 45-летия Фролихинского заказника на его территории сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» организовали пленэр «Краски Фролихинского заказника». В нём участвовали художники из Северобайкальска.
За четыре дня художникам показали все красоты заказника: мыс Лаканда, бухта и река Аяя, гора «Голова Шамана», озеро Источное, полуостров Валуный, гора Медвежья и часть озера Левая Фролиха. Это вдохновило художников на создание картин с их изображением.
По итогам пленэра будет создана первая выставка художественных и графических работ с пейзажами Фролихинского заказника, которая откроется в сентябре в здании Картинной галереи города Северобайкальска, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Художники запечатлели красоты заказника в Бурятии
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