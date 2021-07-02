В Бурятии дни рождения отметили три долгожителя

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Ветеранов Курумканского района поздравили юбилейными датами



В Курумканском районе Бурятии чествовали трёх ветеранов. Двое из них отметили юбилейные даты – 95 лет, а жительница улуса Аргада Дынцема Очировна Арсаланова – 102-летний день рождения.



Дынцема Очировна родилась в 1919 году в местности Онхоли Курумканского района в семье скотовода. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году трёх девушек из села Аргада, в том числе и Дынцему Очировну, направили на курсы трактористов в Татаурово. После учёбы она стала первой трактористкой в Аргаде на газогенераторном тракторе.



- Берёшь с собой мешок дров, этого топлива хватало только в один конец длинного поля. Здесь в местности Куйтуны нет ни одного клочка земли, где бы я не пропахала. Но мы не унывали, всегда на работу шли с хорошим настроением, а вечерами иногда собирались на ёхор, - воспоминает годы молодости долгожительница.



В 1947 году Дынцема Очировна начала работать в колхозе имени Калинина дояркой. Позже работала заведующей молочно-товарной фермой, а затем и чабанкой. За добросовестный труд награждена многочисленными наградами и почётными грамотами.



Дынцема Очировна со своим мужем Гармой Раднаевичем вырастили и воспитали 6 детей. У неё 37 внуков, 57 правнуков и 12 праправнуков, которые окружают её вниманием и заботой.



Юбилейную дату 1 июля отметили труженицы тыла Ямадай Харнутовна Харнутовна из села Курумкан и Бубей Тыхеевна Батуева из улуса Барагхан.



Ямадай Харнутовна родилась младшим ребёнком в семье Харну Ринчиновича. К началу войны, в 15 лет, Ямадай Харнутовна осталась сиротой. Колхозу нужны были рабочие руки, и всех девочек-подростков отправили на полевой стан. Дети пилили чурочки для тракторов; помогали ухаживать за колхозным скотом; возили сено, солому на лошадях и сами же разгружали и складывали корма; молотили и жали хлеб, гнали скот на мясокомбинат в Улан-Удэ.



Ямадай Харнутовна работала чабанкой в совхозе Улюнханский, Дыренский, принимала от 100 овец 100 ягнят. Награждена многими грамотами администрации района, республики за многолетний добросовестный труд. Имеет 4 детей, 10 внуков, 15 правнуков и 2 праправнучки.



Бубей Тыхеевна родилась в местности Буксыкен, закончила 5 классов Курумканской школы. Рано познала тяжёлый колхозный труд, помогая матери, которая работала дояркой в колхозе имени Кагановича. Проработала в этом колхозе вплоть до замужества.



В далёком 1946 году встретила молодого парня – фронтовика Цокто Бадмаевича Батуева и вышла замуж. Затем переехала в соседнее село Хонхино, где начала свою трудовую деятельность в колхозе Зорик дояркой, затем скотником вместе с мужем в колхозе имени Ленина. Награждена многими наградами за доблестный труд. Вышла на пенсию в 1975 году и переехала в Барагхан.



С мужем прожили счастливых 68 лет. Родили и воспитали пятерых детей (три сына и две дочери). Сейчас у Бубей Тыхеевны 13 внуков и 28 правнуков.



Уважаемых юбиляров поздравили представители муниципальных образований, начальник отдела социальной защиты населения и вручили поздравительные открытки от имени президента Российской Федерации и главы республики, а также денежный сертификат на единовременную выплату и подарки. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

