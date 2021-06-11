 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

В Бурятии подвели итоги конкурса о «Заповедном Подлеморье»

В Бурятии подвели итоги конкурса о «Заповедном Подлеморье»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победители посетят экотропу «К лежбищу байкальской нерпы» на Ушканьих островах

С 1 февраля по 4 июня в Бурятии прошёл республиканский интернет-конкурс «#УзнайООПТ. Начни с Заповедного Подлеморья». В конкурсе приняло участие 350 человек.

Тематический конкурс-марафон состоял из девяти этапов и был направлен на выполнение различных заданий, связанных с изучением растительного и животного мира озера Байкал и его северо-восточного побережья, истории и деятельности особо охраняемых природных территорий, находящихся под управлением ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и их достопримечательностей.

Главный приз конкурса – бесплатное посещение экологической тропы «К лежбищу байкальской нерпы» на Ушканьих островах Забайкальского национального парка. Поездка состоится с 15 по 16 июня. Основными условиями получения приза стала обязательная регистрация через анкету, участие не менее, чем в шести этапах и, конечно, наибольшее количество набранных баллов на всех этапах.

65 участников выполнили все условия конкурса на каждом из этапов. Победителями стали: @gromla_4105; @saryuna_1703; @permiakova172; @artembaiduzhii; @ tu_es_ma_mer; @mi.tess.sol; @_daannmm. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Бурятия конкурс заповедник национальный парк особо охраняемые природные территории Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии стартовал отбор фильмов и программ на «Алтаргану»
В Бурятии стартовал отбор фильмов и программ на «Алтаргану»
Общество, 11.06.2021
Заявки и документы принимаются до 21 июня
В Чите запустят летний проект по шахматам
В Чите запустят летний проект по шахматам
Общество, 11.06.2021
В столице Забайкалья пройдут еженедельные шахматные турниры
Бурятия примет вторую кураторскую школу проекта «NEMOSKVA»
Бурятия примет вторую кураторскую школу проекта «NEMOSKVA»
Общество, 11.06.2021
На Байкал для обмена опытом приедут кураторы из разных городов России
В Бурятии прошёл единый день специалиста РХБ защиты
В Бурятии прошёл единый день специалиста РХБ защиты
Общество, 11.06.2021
Занятия проводились на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа
В Забайкалье пекинес стал приёмной матерью двум котятам
В Забайкалье пекинес стал приёмной матерью двум котятам
Общество, 11.06.2021
Собака, тоскуя по своему потомству, стала выкармливать найдёнышей своим молоком
В Бурятии с начала года добыли более 200 волков
В Бурятии с начала года добыли более 200 волков
Общество, 11.06.2021
Размер вознаграждения за одну особь был увеличен до 8 тысяч рублей
В Бурятии предполагают, что на рост COVID-19 повлияла погода
В Бурятии предполагают, что на рост COVID-19 повлияла погода
Общество, 11.06.2021
Аномально холодный май мог сыграть большую роль в ухудшении эпидобстановки
В Чите открылся детский сад в виде «Лего
В Чите открылся детский сад в виде «Лего
Общество, 11.06.2021
В него будут ходить сто детей от 1,5 до 7 лет
В Бурятии открылась Байкальская заповедная школа
В Бурятии открылась Байкальская заповедная школа
Общество, 11.06.2021
Экоплощадка продумана с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья и других уязвимых категорий
В Бурятии отобрали лучшие фотографии на «Алтаргану»
В Бурятии отобрали лучшие фотографии на «Алтаргану»
Общество, 11.06.2021
Республику представят работы шести фотографов
Многодетные семьи Иркутской области могут получить деньги вместо участка
Многодетные семьи Иркутской области могут получить деньги вместо участка
Общество, 11.06.2021
В этом году в бюджете на выплаты предусмотрено 250 миллионов рублей
Из Улан-Удэ в Казань планируют запустить авиарейс
Из Улан-Удэ в Казань планируют запустить авиарейс
Общество, 11.06.2021
Делегация из Татарстана встретилась с представителями туристской отрасли Бурятии
В Иркутской области перенесут культурно-массовые мероприятия
В Иркутской области перенесут культурно-массовые мероприятия
Общество, 11.06.2021
В регионе ухудшается эпидемиологическая обстановка по коронавирусу
В 24 лагерях Бурятии был выявлен коронавирус
В 24 лагерях Бурятии был выявлен коронавирус
Общество, 11.06.2021
Алексей Цыденов объяснил, почему закрыли летние лагеря дневного пребывания
В Бурятии объявили итоги голосования по благоустройству
В Бурятии объявили итоги голосования по благоустройству
Общество, 11.06.2021
В Улан-Удэ благоустроят сквер «Зодчий» и окрестности Гостиных рядов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^