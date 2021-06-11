Победители посетят экотропу «К лежбищу байкальской нерпы» на Ушканьих островах
С 1 февраля по 4 июня в Бурятии прошёл республиканский интернет-конкурс «#УзнайООПТ. Начни с Заповедного Подлеморья». В конкурсе приняло участие 350 человек.
Тематический конкурс-марафон состоял из девяти этапов и был направлен на выполнение различных заданий, связанных с изучением растительного и животного мира озера Байкал и его северо-восточного побережья, истории и деятельности особо охраняемых природных территорий, находящихся под управлением ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и их достопримечательностей.
Главный приз конкурса – бесплатное посещение экологической тропы «К лежбищу байкальской нерпы» на Ушканьих островах Забайкальского национального парка. Поездка состоится с 15 по 16 июня. Основными условиями получения приза стала обязательная регистрация через анкету, участие не менее, чем в шести этапах и, конечно, наибольшее количество набранных баллов на всех этапах.
65 участников выполнили все условия конкурса на каждом из этапов. Победителями стали: @gromla_4105; @saryuna_1703; @permiakova172; @artembaiduzhii; @ tu_es_ma_mer; @mi.tess.sol; @_daannmm. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
В Бурятии подвели итоги конкурса о «Заповедном Подлеморье»
Общество, Фото:
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