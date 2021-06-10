С 1 июля вводится обязательное досудебное обжалование решений для 19 госорганов и 62 видов госконтроля
Новая процедура досудебного обжалования решений и действий надзорных органов станет обязательной для 19 госорганов, определённых правительством РФ: федеральная налоговая служба, МЧС России, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Росреестр, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минпромторг России, Рособрнадзор.
- Это значит, что предприниматели или юридические лица, несогласные с контрольными действиями вышеназванных ведомств, могут подать жалобу через Госуслуги и даже контролировать каждый этап ее рассмотрения, не выходя из дома. Процедура обжалования станет обязательной для 62 видов федерального госконтроля и позволит урегулировать спор в досудебном порядке, если при осуществлении государственного контроля были нарушены права или законные интересы истца, - подчеркнула начальник отдела совершенствования государственного управления министерства экономического развития Забайкалья Ольга Игнатьева.
Цифровой сервис «Жалоба на решение контрольных органов» начал работать на портале Госуслуги. Прежде такой формы в стране не было.
Среди самых частых жалоб, которые прежде поступали от юрлиц и предпринимателей: нарушение сроков и процедуры проведения проверки, нарушение порядка назначения проверки, несогласие с принятыми мерами, несогласие с нарушениями, несогласие с действиями должностного лица в рамках проверки, несогласие с решением о присвоении категории риска.
- Институт досудебного обжалования действий органов контроля – новый, законодательно закрепленный механизм гарантии и защиты прав контролируемых лиц, введенный федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», - сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
Действия надзорных органов можно будет обжаловать в досудебном порядке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Программа реконструкции памятных мест рассчитана на 5 лет
Инициатива была поддержана Советом депутатов Закаменского района
В день празднования митрополит Иосиф совершил божественную литургию
Подрядчику предстоит устранить ряд замечаний
Второй этап соревнований перенесён на неопределённый срок
«Старик и море» примет участие в фестивале национальных театров России
На открытии памятника присутствовала праправнучка Александра Домишкевича
По мнению главы республики, Байкал станет точкой притяжения миллионного туристического потока
Поздравления с круглой датой принимали Лидия Жарникова и Нина Потеева
В настоящее время идёт работа над проектной документации
В регионе наметилась тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации
Композиция «Соёмбо» Дулмы Сунраповой была дисквалифицирована за нарушение условий конкурса
Сейчас в регионе нет подтопленных жилых домов и участков
Театр «Байкал» наградил лучших певцов и композиторов
Грумер бесплатно привёл в порядок подопечных волонтёрской организации