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Действия надзорных органов можно будет обжаловать в досудебном порядке

Действия надзорных органов можно будет обжаловать в досудебном порядке
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
С 1 июля вводится обязательное досудебное обжалование решений для 19 госорганов и 62 видов госконтроля

Новая процедура досудебного обжалования решений и действий надзорных органов станет обязательной для 19 госорганов, определённых правительством РФ: федеральная налоговая служба, МЧС России, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Росреестр, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минпромторг России, Рособрнадзор.

- Это значит, что предприниматели или юридические лица, несогласные с контрольными действиями вышеназванных ведомств, могут подать жалобу через Госуслуги и даже контролировать каждый этап ее рассмотрения, не выходя из дома. Процедура обжалования станет обязательной для 62 видов федерального госконтроля и позволит урегулировать спор в досудебном порядке, если при осуществлении государственного контроля были нарушены права или законные интересы истца, - подчеркнула начальник отдела совершенствования государственного управления министерства экономического развития Забайкалья Ольга Игнатьева.

Цифровой сервис «Жалоба на решение контрольных органов» начал работать на портале Госуслуги. Прежде такой формы в стране не было.

Среди самых частых жалоб, которые прежде поступали от юрлиц и предпринимателей: нарушение сроков и процедуры проведения проверки, нарушение порядка назначения проверки, несогласие с принятыми мерами, несогласие с нарушениями, несогласие с действиями должностного лица в рамках проверки, несогласие с решением о присвоении категории риска.

- Институт досудебного обжалования действий органов контроля – новый, законодательно закрепленный механизм гарантии и защиты прав контролируемых лиц, введенный федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», - сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
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