Заключен госконтракт
В тюменской исправительной колонии № 2 развернулось настоящее агрохозяйство. Здесь настроили работу нескольких предприятий по обработке рыбы и овощей, сообщает тюменское издание «Наш город». Продукцию колонии покупают и в Бурятии.
Так, в колонии действует рыбный цех.
- Около 17 тонн селёдки отправят в Бурятию, для этого заключили госконтракт. В исправительные учреждения Тюменской области поступит 30 тонн рыбы, - сообщает издание.
Отмечается, что всего на территории колонии развивают 10 видов производств.
Как сообщал «Байкал-Daily», в колониях Бурятии также развёрнуто различное производство – от подушек и чистящих средств до остановок общественного транспорта.
Тюменская колония отправит в Бурятию 17 тонн селёдки
Общество, Фото:
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