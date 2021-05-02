Династия педагогов Дымбрыловых поставила удивительное достижение
30 апреля завершился юбилейный XXV республиканский конкурс «Учитель года Бурятии- 2021». Абсолютным победителем стала преподаватель английского языка Лингвистической гимназии №3 Улан-Удэ Раджана Дымбрылова.
Она получила официальный символ конкурса - цветок лотоса. В буддизме лотос считается символом творческой силы, чистоты, чудесного рождения, духовного просветления и сострадания.
Раджана Дымбрылова – дочь первого обладателя звания «Учитель года Бурятии» Баяра Гомбоева.
- Династия педагогов продолжается - теперь его дочь, Раджана Баяровна, будет представлять нашу республику на всероссийском конкурсе «Учитель года России-2021», как абсолютный победитель регионального этапа в Бурятии, - сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.
В прошлом году лучшим учителем Бурятии стала преподаватель русского языка и литературы гимназии №59 в Улан-Удэ Елена Цыдыпова. Она отправилась на всероссийский конкурс «Учитель года», где вошла в пятёрку лучших.
«Учителем года» Бурятии стала дочь первого обладателя этого звания
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