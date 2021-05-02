 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 мая

01 мая

30 апреля

Популярное

«Учителем года» Бурятии стала дочь первого обладателя этого звания

«Учителем года» Бурятии стала дочь первого обладателя этого звания
Общество,  Фото:egov-buryatia.ru/minobr
Династия педагогов Дымбрыловых поставила удивительное достижение

30 апреля завершился юбилейный XXV республиканский конкурс «Учитель года Бурятии- 2021». Абсолютным победителем стала преподаватель английского языка Лингвистической гимназии №3 Улан-Удэ Раджана Дымбрылова.

Она получила официальный символ конкурса - цветок лотоса. В буддизме лотос считается символом творческой силы, чистоты, чудесного рождения, духовного просветления и сострадания.

Раджана Дымбрылова – дочь первого обладателя звания «Учитель года Бурятии» Баяра Гомбоева.

- Династия педагогов продолжается - теперь его дочь, Раджана Баяровна, будет представлять нашу республику на всероссийском конкурсе «Учитель года России-2021», как абсолютный победитель регионального этапа в Бурятии, - сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

В прошлом году лучшим учителем Бурятии стала преподаватель русского языка и литературы гимназии №59 в Улан-Удэ Елена Цыдыпова. Она отправилась на всероссийский конкурс «Учитель года», где вошла в пятёрку лучших.

учителя учитель года
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Два жителя Бурятии вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Два жителя Бурятии вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Общество, 02.05.2021
Финалисты из Бурятии представили проекты о Байкале и Тункинском нацпарке
«Учителем года» Бурятии стала дочь первого обладателя этого звания
«Учителем года» Бурятии стала дочь первого обладателя этого звания
Общество, 02.05.2021
Династия педагогов Дымбрыловых поставила удивительное достижение


В Бурятии сохранится пасмурная погода
В Бурятии сохранится пасмурная погода
Общество, 02.05.2021
В Улан-Удэ ожидается дождь 
Уроженка Бурятии стала лицом рекламной кампании Calvin Klein
Уроженка Бурятии стала лицом рекламной кампании Calvin Klein
Общество, 01.05.2021
Мария Ермолина стала участницей проекта от Esquire 
В Улан-Удэ прошёл велопробег «Звезда Победы». Фоторепортаж
В Улан-Удэ прошёл велопробег «Звезда Победы». Фоторепортаж
Общество, 01.05.2021
Участники стартовали из четырёх точек города. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
В Тулуне задержали виновника смертельного ДТП
В Тулуне задержали виновника смертельного ДТП
Общество, 01.05.2021
Водитель скрылся с места происшествия 
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2021
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2021
Общество, 01.05.2021
Предлагаем взглянуть на апрельскую подборку фотографий Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ прошло освящение куличей. Фоторепортаж
В Улан-Удэ прошло освящение куличей. Фоторепортаж
Общество, 01.05.2021
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Иркутской области введён особый противопожарный режим
В Иркутской области введён особый противопожарный режим
Общество, 01.05.2021
Режим предусматривает ряд запретов 
В Бурятии лесной пожар потушили за три часа
В Бурятии лесной пожар потушили за три часа
Общество, 01.05.2021
На утро 1 мая лесных пожаров нет 
В Бурятии подтверждено ещё 26 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии подтверждено ещё 26 случаев заражения коронавирусом
Общество, 01.05.2021
В стационарах получают лечение менее трёхсот человек 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^