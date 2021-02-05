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Призёр конкурса «Учитель года» из Улан-Удэ: «Долго шла к мечте»

Призёр конкурса «Учитель года» из Улан-Удэ: «Долго шла к мечте»
Общество,  Фото:страница Елены Цыдыповой
Елена Цыдыпова поделилась, что атмосферу конкурса «просто не передать никакими словами»

Призёр всероссийского конкурса «Учитель года», вошедшая в пятёрку лучших учителей России, преподаватель русского языка и литературы гимназии № 59 Елена Цыдыпова поделилась впечатлениями от конкурса на своей странице Instagram.

- Невероятные по своей силе эмоции и переживания, искренние улыбки конкурсантов, добрые слова членов жюри, материнская забота организаторов, гостеприимство волгоградцев - это всё «Учитель года 2020». Я так долго шла к своей мечте, оказаться в этом месте, увидеть всё своими глазами, почувствовать атмосферу, которую просто не передать никакими словами, - отмечает педагог в социальной сети.

- И это произошло. У меня ощущение, что я жила в Волгограде месяц или два, - добавляет Елена Цыдыпова.

Также она поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку, в том числе землякам. «Это чувствовалось на расстоянии», - пишет преподаватель.

- Самое главное на этом конкурсе - это дружба! Коллеги, друзья, люблю вас!!- заключает Елена Цыдыпова.

Как сообщал «Байкал-Daily», педагог из Бурятии впервые вошёл в призовую пятёрку всероссийского конкурса «Учитель года». Победил же в конкурсе учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.

Призёра конкурса Елену Цыдыпову в аэропорту Улан-Удэ встречали с хадаками и цветами. Поздравить с победой пришли замминистра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова, коллеги, друзья.

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