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Автогонщики Бурятии устроят «Маёвку»

Автогонщики Бурятии устроят «Маёвку»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Кабанском районе состоятся соревнования по автокроссу

8 мая в селе Нюки Кабанского района Бурятии пройдут соревнования «Маёвка» по автокроссу. В гонках примут участие группы «Д2-классика», «Супер-1600» и «Суперавто 3500».

В 9:00 начнётся проведение технической проверки, медицинского контроля и административной комиссии. В 11:00 состоится брифинг участников. Свободные тренировки по 2 круга и хронометрируемые тренировки (1+2 круга) по всем классам пройдут с 11:30.

В 14:00 будет проведено официальное открытие соревнований. Заезды будут длиться с 14:00 до 17:00. В 17:30 запланировано награждение победителей, сообщает СТК «Сибирь».

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