Обладатель гран-при получит 300000 рублей
Дирекция Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина продлевает приём заявок до 4 мая включительно. Лонг-лист будет объявлен в июне, а сам фестиваль пройдёт с 23 по 27 сентября.
На участие в юбилейном сезоне кинофестиваля «Человек и Природа» уже подано 135 заявок. Среди них есть кинематографисты из России, Германии, Бразилии, Хорватии, Сербии, Турции, Финляндии, Украины, Польши, Ирана.
Оценивать конкурсные работы будет международное жюри, которое определит победителей в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший научно-популярный фильм» и «Лучший анимационный фильм».
Также, в рамках фестиваля, будет вручён специальный приз «Байкал», который присуждается фильму о наиболее актуальных экологических проблемах. Финансовое вознаграждение обладателю гран-при фестиваля составит 300 тысяч рублей. Кроме того, программа фестиваля предусматривает присуждение специальных призов: молодёжного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Продлён приём заявок на участие в Байкальском кинофестивале
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