 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 апреля

18 апреля

Популярное

Продлён приём заявок на участие в Байкальском кинофестивале

Продлён приём заявок на участие в Байкальском кинофестивале
Общество,  Фото:pixabay.com
Обладатель гран-при получит 300000 рублей

Дирекция Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина продлевает приём заявок до 4 мая включительно. Лонг-лист будет объявлен в июне, а сам фестиваль пройдёт с 23 по 27 сентября.

На участие в юбилейном сезоне кинофестиваля «Человек и Природа» уже подано 135 заявок. Среди них есть кинематографисты из России, Германии, Бразилии, Хорватии, Сербии, Турции, Финляндии, Украины, Польши, Ирана.

Оценивать конкурсные работы будет международное жюри, которое определит победителей в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший научно-популярный фильм» и «Лучший анимационный фильм».

Также, в рамках фестиваля, будет вручён специальный приз «Байкал», который присуждается фильму о наиболее актуальных экологических проблемах. Финансовое вознаграждение обладателю гран-при фестиваля составит 300 тысяч рублей. Кроме того, программа фестиваля предусматривает присуждение специальных призов: молодёжного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Байкал фестиваль кинофестиваль Иркутская область кинофильм природа экология
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Желающих приглашают на акцию по чтению бурятской классики
Желающих приглашают на акцию по чтению бурятской классики
Общество, 19.04.2021
В межрегиональном проекте принимают участие чтецы из Монголии, Бурятии и Забайкалья

В Улан-Удэ совершили четвертую заключительную Пассию
В Улан-Удэ совершили четвертую заключительную Пассию
Общество, 19.04.2021
Пятая неделя Великого поста была посвящена памяти преподобной Марии Египетской
Военные Бурятии готовятся установить понтонный мост
Военные Бурятии готовятся установить понтонный мост
Общество, 19.04.2021
Четвёртый год подряд военные инженеры приходят на помощь жителям Джидинского района
В Бурятии отметили юбилей декабриста
В Бурятии отметили юбилей декабриста
Общество, 19.04.2021
В Новоселенгинске прошли мероприятия, посвящённые памяти Николая Бестужева
Продлён приём заявок на участие в Байкальском кинофестивале
Продлён приём заявок на участие в Байкальском кинофестивале
Общество, 19.04.2021
Обладатель гран-при получит 300000 рублей
Объявлен конкурс на маршруты из Улан-Удэ в Сотниково и Ошурково
Объявлен конкурс на маршруты из Улан-Удэ в Сотниково и Ошурково
Общество, 19.04.2021
По его итогам будет определён постоянный перевозчик сроком на пять лет
В Улан-Удэ отметят день донора
В Улан-Удэ отметят день донора
Общество, 19.04.2021
В республике состоятся донорские акции и награждение почётными знаками
В Бурятии состоялось первенство по спортивному ориентированию
В Бурятии состоялось первенство по спортивному ориентированию
Экономика, 19.04.2021
Соревнования проводились в Селенгинском районе
Забайкалье принимает межрегиональный фестиваль «Даурия»
Забайкалье принимает межрегиональный фестиваль «Даурия»
Общество, 19.04.2021
В середине мая состоится второй этап конкурса
В Бурятии определили чемпионов по легкоатлетическому кроссу
В Бурятии определили чемпионов по легкоатлетическому кроссу
Общество, 19.04.2021
Соревнования бегунов состоялись на прошлой неделе в Улан-Удэ
Улан-удэнцы смогут выиграть призы в трамвае
Улан-удэнцы смогут выиграть призы в трамвае
Общество, 19.04.2021
По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
Боксёры Иркутской области выиграли награды первенства России
Боксёры Иркутской области выиграли награды первенства России
Общество, 19.04.2021
Спортсмены из Тулуна и Братска стали третьими в весовых категориях до 80 кг и свыше 80 кг
Улан-удэнцы создают «сады на отходах»
Улан-удэнцы создают «сады на отходах»
Общество, 19.04.2021
В овраге будет общественный огород без полива
Футболисты Улан-Удэ завоевали «серебро» в Сочи
Футболисты Улан-Удэ завоевали «серебро» в Сочи
Общество, 19.04.2021
Лучшим игроком турнира стал Максим Широнов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^