 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 апреля

15 апреля

Популярное

В Бурятии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом

В Бурятии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общее число случаев заражения приближается к 37 тысячам

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 16 апреля в Бурятии зарегистрировано 36 753 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Суточный прирост составил 37 больных. Большинство из них - 26 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Накануне суточный прирост был равен 39 больным, днём ранее + 41, до этого +40.

54% (19 562) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За весь период выздоровели от COVID-19 – 35 272 человек, в том числе 52 за последние сутки.

В стационарах получают лечение 385 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 243. В отделениях реанимации находится 59 пациентов (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ 24 пациента (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 613 коек занято – 385, свободно – 228 коек. Занятость коечного фонда составляет 62,8%.

Амбулаторное лечение проходят 281 пациент с COVID-19.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 815 человек, трое из них скончались за прошедшие сутки.

Круг контактных лиц составляет 607 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительных мероприятий в республике действует до конца апреля. Недавно библиотекам увеличили наполняемость до 75%.

коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители дома в Бурятии добились перерасчёта за свет
Жители дома в Бурятии добились перерасчёта за свет
Общество, 16.04.2021
Люди не были согласны с начислениями
В Бурятии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом
В Бурятии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом
Общество, 16.04.2021
Общее число случаев заражения приближается к 37 тысячам 
Жителя Бурятии осудили за отказ от дачи показаний
Жителя Бурятии осудили за отказ от дачи показаний
Общество, 16.04.2021
Молодой человек проходил по делу свидетелем 
В Забайкалье состоятся соревнования по спортивному туризму
В Забайкалье состоятся соревнования по спортивному туризму
Общество, 16.04.2021
Спортсмены померятся силами в дисциплине «Дистанция - пешеходная»
В музее природы Бурятии появилась мини-библиотека
В музее природы Бурятии появилась мини-библиотека
Общество, 16.04.2021
Книги расскажут о природе республики и о деятельности по её охране
В Бурятии местами снег
В Бурятии местами снег
Общество, 16.04.2021
В Улан-Удэ до +11
В Улан-Удэ стартует межокружной чемпионат по гиревому спорту
В Улан-Удэ стартует межокружной чемпионат по гиревому спорту
Общество, 15.04.2021
В соревнованиях выступят победители чемпионатов мира и Европы
Чита примет всероссийский фестиваль жестового языка
Чита примет всероссийский фестиваль жестового языка
Общество, 15.04.2021
В рамках мероприятия пройдут конкурс, соревнования и гала-концерт
В Бурятии разведчики получили бронеавтомобили «Тайфун»
В Бурятии разведчики получили бронеавтомобили «Тайфун»
Общество, 15.04.2021
Водители обкатают технику на специализированном автодроме
Агинский музей отметил 60-летний юбилей
Агинский музей отметил 60-летний юбилей
Общество, 15.04.2021
Специально к круглой дате была презентована книга «Музей – сокровищница Аги»
В Иркутской области утопят чучело Зимы
В Иркутской области утопят чучело Зимы
Общество, 15.04.2021
Поляки региона отпразднуют народный праздник «Мажанна и Зелёный Гай»
В честь юбилея города по Улан-Удэ проедут 355 велосипедистов
В честь юбилея города по Улан-Удэ проедут 355 велосипедистов
Общество, 15.04.2021
В столице Бурятии состоится очередной велопробег «Звезда Победы»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^