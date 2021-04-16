Общее число случаев заражения приближается к 37 тысячам
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 16 апреля в Бурятии зарегистрировано 36 753 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Суточный прирост составил 37 больных. Большинство из них - 26 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Накануне суточный прирост был равен 39 больным, днём ранее + 41, до этого +40.
54% (19 562) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За весь период выздоровели от COVID-19 – 35 272 человек, в том числе 52 за последние сутки.
В стационарах получают лечение 385 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 243. В отделениях реанимации находится 59 пациентов (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ 24 пациента (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 613 коек занято – 385, свободно – 228 коек. Занятость коечного фонда составляет 62,8%.
Амбулаторное лечение проходят 281 пациент с COVID-19.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 815 человек, трое из них скончались за прошедшие сутки.
Круг контактных лиц составляет 607 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительных мероприятий в республике действует до конца апреля. Недавно библиотекам увеличили наполняемость до 75%.
В Бурятии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом
Общество, Фото:
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