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В Улан-Удэ на чемпионат России прилетели уже 103 человека

В Улан-Удэ на чемпионат России прилетели уже 103 человека
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Спортсменов торжественно встречают в аэропорту

В столицу Бурятии начали прилетать участники предолимпийского мужского чемпионата России по вольной борьбе. В аэропорту спортсменов встречают по традиции с хадаком и хлебом с солью.

- Рад вернуться в Улан-Удэ - так всегда тепло встречают! Был в гостях в 2018, когда здесь боролись женщины. Надеемся выступить хорошо - мы привезли трех борцов, - отметил тренер команды Пермского края Александр Уваров.

Как сообщили в минспорта республики, в Улан-Удэ уже прилетело 103 человека.

 

Чемпионат будет проходить в столице Бурятии с 11 по 14 марта. Перед этим, 10 марта, пройдут утверждение списков всех весовых категорий, совещание судей и жеребьёвка.

Призовой фонд от генерального партнёра чемпионата компании АО «ЗГРП» составит 7,5 млн рублей — по 750 тысяч на весовую категорию.

23 борца от Бурятии

Сборная Бурятия выставит на чемпионат расширенный состав. 39 вольников выступят во всех 10 весовых категориях.

Больше всего борцов заявлено в категориях до 61 кг и до 70 кг (по 8 человек), Барас Базаров (86 кг) и Буян Цыренов (74 кг) будут единственными представителями Бурятии в своих весах. Самый юный борец в сборной Бурятии – 18-летний Тумэн Бодиев, самый старший – Булат Дашинимаев, которому в этом году исполнится 36 лет.

- Рассчитываем на наших лидеров-международников - это Балдан Цыжипов, Жаргал Дамдинов, Алдар Бальжинимаев, Евгений Жербаев. Думаю, что молодые ребята себя покажут, - говорит главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров.


спорт чемпионат России вольная борьба
 
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