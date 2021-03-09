В Улан-Удэ на чемпионат России прилетели уже 103 человека

В столицу Бурятии начали прилетать участники предолимпийского мужского чемпионата России по вольной борьбе. В аэропорту спортсменов встречают по традиции с хадаком и хлебом с солью.
- Рад вернуться в Улан-Удэ - так всегда тепло встречают! Был в гостях в 2018, когда здесь боролись женщины. Надеемся выступить хорошо - мы привезли трех борцов, - отметил тренер команды Пермского края Александр Уваров.
Как сообщили в минспорта республики, в Улан-Удэ уже прилетело 103 человека.
Чемпионат будет проходить в столице Бурятии с 11 по 14 марта. Перед этим, 10 марта, пройдут утверждение списков всех весовых категорий, совещание судей и жеребьёвка.
Призовой фонд от генерального партнёра чемпионата компании АО «ЗГРП» составит 7,5 млн рублей — по 750 тысяч на весовую категорию.
23 борца от Бурятии
Сборная Бурятия выставит на чемпионат расширенный состав. 39 вольников выступят во всех 10 весовых категориях.
Больше всего борцов заявлено в категориях до 61 кг и до 70 кг (по 8 человек), Барас Базаров (86 кг) и Буян Цыренов (74 кг) будут единственными представителями Бурятии в своих весах. Самый юный борец в сборной Бурятии – 18-летний Тумэн Бодиев, самый старший – Булат Дашинимаев, которому в этом году исполнится 36 лет.
- Рассчитываем на наших лидеров-международников - это Балдан Цыжипов, Жаргал Дамдинов, Алдар Бальжинимаев, Евгений Жербаев. Думаю, что молодые ребята себя покажут, - говорит главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров.