В Улан-Удэ на чемпионат России прилетели уже 103 человека









Чемпионат будет проходить в столице Бурятии с 11 по 14 марта. Перед этим, 10 марта, пройдут утверждение списков всех весовых категорий, совещание судей и жеребьёвка.



Призовой фонд от генерального партнёра чемпионата компании АО «ЗГРП»



23 борца от Бурятии



Сборная Бурятия выставит на чемпионат расширенный состав. 39 вольников выступят во всех 10 весовых категориях.



Больше всего борцов заявлено в категориях до 61 кг и до 70 кг (по 8 человек), Барас Базаров (86 кг) и Буян Цыренов (74 кг) будут единственными представителями Бурятии в своих весах. Самый юный борец в сборной Бурятии – 18-летний Тумэн Бодиев, самый старший – Булат Дашинимаев, которому в этом году исполнится 36 лет.



- Рассчитываем на наших лидеров-международников - это Балдан Цыжипов, Жаргал Дамдинов, Алдар Бальжинимаев, Евгений Жербаев. Думаю, что молодые ребята себя покажут, - говорит главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров.





Чемпионат будет проходить в столице Бурятии с 11 по 14 марта. Перед этим, 10 марта, пройдут утверждение списков всех весовых категорий, совещание судей и жеребьёвка.Призовой фонд от генерального партнёра чемпионата компании АО «ЗГРП» составит 7,5 млн рублей — по 750 тысяч на весовую категорию.Сборная Бурятия выставит на чемпионат расширенный состав. 39 вольников выступят во всех 10 весовых категориях.Больше всего борцов заявлено в категориях до 61 кг и до 70 кг (по 8 человек), Барас Базаров (86 кг) и Буян Цыренов (74 кг) будут единственными представителями Бурятии в своих весах. Самый юный борец в сборной Бурятии – 18-летний Тумэн Бодиев, самый старший – Булат Дашинимаев, которому в этом году исполнится 36 лет.- Рассчитываем на наших лидеров-международников - это Балдан Цыжипов, Жаргал Дамдинов, Алдар Бальжинимаев, Евгений Жербаев. Думаю, что молодые ребята себя покажут, - говорит главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров.

В столицу Бурятии начали прилетать участники предолимпийского мужского чемпионата России по вольной борьбе. В аэропорту спортсменов встречают по традиции с хадаком и хлебом с солью.- Рад вернуться в Улан-Удэ - так всегда тепло встречают! Был в гостях в 2018, когда здесь боролись женщины. Надеемся выступить хорошо - мы привезли трех борцов, - отметил тренер команды Пермского края Александр Уваров.Как сообщили в минспорта республики, в Улан-Удэ уже прилетело 103 человека.