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Призовой фонд чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн

Призовой фонд чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Победитель соревнований получит 250 тысяч рублей

10-15 марта в Улан-Удэ состоится предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. Призовой фонд от генерального партнёра чемпионата компании АО «ЗГРП» составит 7,5 млн рублей — по 750 тысяч на весовую категорию.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы России, победитель чемпионата получит 250 тысяч рублей, призёры — по 150 и 100 тысяч, соответственно, тренер победителя — 150 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», стал известен состав сборной команды Бурятии на чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин. Соревнования пропустит Александр Богомоев. Спортсмен полностью не восстановился после перенесённой коронавирусной инфекции.



чемпионат России вольная борьба
 
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