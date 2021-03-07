Победитель соревнований получит 250 тысяч рублей
10-15 марта в Улан-Удэ состоится предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. Призовой фонд от генерального партнёра чемпионата компании АО «ЗГРП» составит 7,5 млн рублей — по 750 тысяч на весовую категорию.
Как сообщили в Федерации спортивной борьбы России, победитель чемпионата получит 250 тысяч рублей, призёры — по 150 и 100 тысяч, соответственно, тренер победителя — 150 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», стал известен состав сборной команды Бурятии на чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин. Соревнования пропустит Александр Богомоев. Спортсмен полностью не восстановился после перенесённой коронавирусной инфекции.
Призовой фонд чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн
Общество, Фото:
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