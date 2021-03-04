В Кабанском районе Бурятии прошёл турнир по хоккею

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кабанского района

Победителем стала команда «Энергетик» из Гусиноозёрска



28 февраля состоялся первый в этом году турнир по хоккею с шайбой на территории Кабанского района Бурятии. Открытое первенство прошло в посёлке Селенгинск на ледовой арене в микрорайоне Южный.



На приглашение местной команды «Сарма» откликнулись команды из Селенгинского района и Улан-Удэ. На открытии участников приветствовали глава района Алексей Сокольников и спонсоры спортивного мероприятия.



По итогам встречи победителями стали спортсмены команды «Энергетик» из города Гусиноозёрск. Второе место занял хоккейный клуб «Моритон» из Улан-Удэ. Тройку призёров замкнула «Сарма» из Кабанского района, сообщает пресс-служба районной администрации.

