Победителем стала команда «Энергетик» из Гусиноозёрска
28 февраля состоялся первый в этом году турнир по хоккею с шайбой на территории Кабанского района Бурятии. Открытое первенство прошло в посёлке Селенгинск на ледовой арене в микрорайоне Южный.
На приглашение местной команды «Сарма» откликнулись команды из Селенгинского района и Улан-Удэ. На открытии участников приветствовали глава района Алексей Сокольников и спонсоры спортивного мероприятия.
По итогам встречи победителями стали спортсмены команды «Энергетик» из города Гусиноозёрск. Второе место занял хоккейный клуб «Моритон» из Улан-Удэ. Тройку призёров замкнула «Сарма» из Кабанского района, сообщает пресс-служба районной администрации.
В Кабанском районе Бурятии прошёл турнир по хоккею
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