Люди обратились в прокуратуру
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ по обращению собственников земельных участков, расположенных в микрорайоне Забайкальский, проверила соблюдение земельного законодательства в деятельности администрации города.
Установлено, что в 2017 году девяти многодетным семьям администрацией города предоставлены бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального строительства.
Однако предоставленные участки не обеспечены инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожное сообщение.
- Прокурором района в суд предъявлено исковое заявление о понуждении администрации Улан-Удэ обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой. Советский районный суда Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решение суда в законную силу не вступило.
В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без инфраструктуры
Общество, Фото:
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