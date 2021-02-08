В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без инфраструктуры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Люди обратились в прокуратуру



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ по обращению собственников земельных участков, расположенных в микрорайоне Забайкальский, проверила соблюдение земельного законодательства в деятельности администрации города.



Установлено, что в 2017 году девяти многодетным семьям администрацией города предоставлены бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального строительства.



Однако предоставленные участки не обеспечены инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожное сообщение.



- Прокурором района в суд предъявлено исковое заявление о понуждении администрации Улан-Удэ обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой. Советский районный суда Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решение суда в законную силу не вступило.

