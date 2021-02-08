 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без инфраструктуры

В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без инфраструктуры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди обратились в прокуратуру

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ по обращению собственников земельных участков, расположенных в микрорайоне Забайкальский, проверила соблюдение земельного законодательства в деятельности администрации города.

Установлено, что в 2017 году девяти многодетным семьям администрацией города предоставлены бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального строительства.

Однако предоставленные участки не обеспечены инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожное сообщение.

- Прокурором района в суд предъявлено исковое заявление о понуждении администрации Улан-Удэ обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой. Советский районный суда Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Решение суда в законную силу не вступило.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии смошенничали при получении кредита
Жители Бурятии смошенничали при получении кредита
Общество, 08.02.2021
Длительные просрочки выдали аферистов
В Забайкалье перевозили скот без документов
В Забайкалье перевозили скот без документов
Общество, 08.02.2021
В отношении перевозчиков возбуждены административные дела
Вице-чемпион Олимпиады покатался по льду Байкала с женой
Вице-чемпион Олимпиады покатался по льду Байкала с женой
Общество, 07.02.2021
Известный фигурист Александр Энберт поделился новыми видео с отдыха на зимнем Байкале
В Бурятии стала известна программа празднования Сагаалгана
В Бурятии стала известна программа празднования Сагаалгана
Общество, 07.02.2021
Состоятся выставки, концерты, и, конечно, празднование на площади Советов
В Иркутской области спасли из колодца кусачую собаку
Общество, 07.02.2021
Собака более 20 раз покусала своих спасителей
В Бурятии прибавилось 130 больных коронавирусом
В Бурятии прибавилось 130 больных коронавирусом
Общество, 07.02.2021
Выздоровели 92% заболевших с начала пандемии
В Бурятии рассказали, какого цвета крепкий лёд
В Бурятии рассказали, какого цвета крепкий лёд
Общество, 07.02.2021
Жителям Бурятии дали советы, что делать, если провалился под лед
Стаж семьи педагогов в Бурятии составляет 323 года
Стаж семьи педагогов в Бурятии составляет 323 года
Общество, 07.02.2021
Начало этой династии педагогов начинается с 1937 года
В Бурятии объяснили, почему наступающий год коровы, а не быка
В Бурятии объяснили, почему наступающий год коровы, а не быка
Общество, 07.02.2021
Разъяснения по поводу того, как называть наступающий год, дали в Иволгинском дацане
В Бурятии определился претендент на должность директора «Буряад Унэн»
В Бурятии определился претендент на должность директора «Буряад Унэн»
Общество, 07.02.2021
Единственным кандидатом на пост стал Даши-Доржи Болотов
Чартерные туристы первые шаги в Улан-Удэ сделали по красной дорожке
Чартерные туристы первые шаги в Улан-Удэ сделали по красной дорожке
Общество, 07.02.2021
В Улан-Удэ приземлился первый рейс чартерной зимней туристической программы
В Бурятии изменилась плата за посещение популярного нацпарка
В Бурятии изменилась плата за посещение популярного нацпарка
Общество, 07.02.2021
Цена выросла, но и условия при этом поменялись

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^