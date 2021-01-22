В Бурятии выплатили компенсацию семье умершего от ковида врача

Ещё двое умерших медиков оказались одиноки
До 30% трудовых коллективов в некоторых медучреждениях Бурятии переболели коронавирусом. Об этом сообщили на вчерашней пресс-конференции минздрава республики.
- В отношении числа заболевших медицинских работников – да, это цифра сейчас большая, порядка 10%, а в некоторых 30% трудовых коллективов. Всё зависит от объема оказания экстренной помощи: чем выше в учреждении экстренности, тем больше число заболевших. В учреждениях, где оказывается более плановая медицинская помощь, количество заболевших меньше. Это мы сейчас видим при планировании вакцинации медицинских работников. Число заболевших действительно больше. Более подробную информацию у нас опубликует Фонд социального страхования, как раз сейчас подводятся итоги года, мы к проведению коллегии все эти цифры разложим уже в разрезе тяжести пострадавших. На сегодня выплаты у нас производит Фонд социального страхования, - разъяснила замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина.
Он добавила, что каждый заболевший сотрудник, если заражение случилось на работе, и это доказано расследованием, получает 62 тысячи рублей социальных выплат через ФСС.
Что касается погибших медицинских работников, то произведена выплата по одному врачу.
- У нас фактически через Фонд социального страхования произведена выплата по погибшему одному медицинскому работнику, это одна из первых смертей, это доктор городской поликлиники № 1. В отношении следующих двух погибших медицинских работников – так случилось, что это юридически оказались одинокие люди, поэтому получателей выплат нет. Проводится очень большое расследование с участием представителей Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, администрации медицинской организации, где работал работник. И эти случаи признаны страховыми, но факт назначения не случился, - сообщила Наталья Логина.
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