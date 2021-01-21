Врачи призывают жителей Бурятии обнимать своих детей

В детской больнице рассказали о пользе объятий



Сегодня, 21 января, во многих странах отмечают День объятий. О пользе объятий жителям Бурятии рассказали представители детской республиканской клинической больницы.



- На языке учёных объятие - одна из важнейших форм невербальной коммуникации, непременный атрибут общения родителей с детьми, - поделилась врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Долсона Баранзаева.



По её словам, объятия важны не только как проявление чувств, они очень важны для физического и психологического здоровья, особенно в детские годы.



- Последние исследования показали, что прикосновения, поцелуи, объятия важны для ребёнка не меньше, чем игры и обучение! В 70-х годах учёные открыли, что объятия являются прекрасным обезболивающим и успокаивающим средством, способны укреплять иммунную систему человека. Они питают эмоционально растущий организм ребёнка и помогают ему развиваться психически, - продолжила Долсона Баранзаева.



В детской больнице перечислили факты о пользе объятий:



1. Повышают стрессоустойчивость (при объятиях выделяются эндорфины - гормоны счастья, они снимают боль и уменьшают капризность, обеспечивают спокойный сон (число эндорфинов растёт в организме ребёнка, если его часто обнимают).



2. Дети, у которых в детстве было достаточно объятий, обладают более хорошим физическим и психическим здоровьем.



3. Дети, которых каждый день обнимают, опережают в развитии своих сверстников.



4. Объятия ребёнка, нежные прикосновения - стимулируют деятельность головного мозга и улучшают его питание. Дети болеют гораздо реже.



5. Объятия способствуют более успешному, быстрому развитию мозга новорождённого ребёнка и последующему лучшему усваиванию им новых навыков!



- Чаще обнимайте своих детей! – призывают медики детской больницы.

