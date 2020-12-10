Первое заседание оргкомитета по подготовке празднования прошло в правительстве Иркутской области
В правительстве Иркутской области состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея Усть-Ордынского Бурятского округа. 85-летие административно-территориальной единицы с особым статусом будет отмечаться в сентябре 2022 года.
Глава округа Анатолий Прокопьев отметил, что празднование юбилея нужно провести на высоком уровне, и работа по подготовке мероприятий не должна быть формальной. Кроме того, для эффективного использования ресурсов и средств главам районов УОБО было рекомендовано совместить подготовку к празднованию 85-летия Усть-Ордынского Бурятского округа с другими юбилейными датами. В частности, в 2022 году будут отмечаться 100-летие Аларского и Боханского районов, 50-летие Нукутского района, 85-летие драматурга Александра Вампилова.
Члены оргкомитета обсудили потребность в реконструкции, капитальном ремонте и строительстве социальных объектов на территории шести районов, входящих в состав Усть-Ордынского Бурятского округа, планы по ремонту дорог, сносу бесхозных строений, которые портят вид населённых пунктов. Были внесены предложения по проведению культурных и событийных мероприятий, чествований заслуженных жителей УОБО, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие малой родины.
Очередное заседание оргкомитета с утверждением плана мероприятий, реестра юбилейных поручений, конкурсов, смотров, проектов планируется провести в первом квартале 2021 года.
Напомним, в организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия образования Усть-Ордынского Бурятского округа, вошли члены регионального правительства, депутаты законодательного собрания области, мэры районов Усть-Ордынского Бурятского округа и представители общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
Усть-Ордынский округ начали готовить к юбилею
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