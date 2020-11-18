Восьмиклассник из Бурятии выиграл специальный приз
Никита Ипатьев, восьмиклассник из села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии, вошёл в число призёров интернет-олимпиады фонда Андрея Мельниченко. Никита стал обладателем специального приза онлайн-турнира, продемонстрировав успехи в изучении физики.
Всего заявки на участие в интернет-олимпиаде подали почти 2500 учащихся 8-10 классов, увлечённых изучением естественных и точных наук. Участниками онлайн-испытаний по математике, физике и химии стали старшеклассники из разных регионов России, в том числе Бурятии, сообщили представители фонда Андрея Мельниченко.
- Участие в интернет-олимпиаде помогло ребятам проверить свои знания и получить опыт решения естественно-математических задач различной сложности. К сожалению, в этом году сложная эпидемиологическая ситуация не позволяет собрать победителей и призеров нашего онлайн-турнира в образовательном центре «Сириус» (Сочи), однако лучшие из лучших будут награждены грамотами и призами, - сообщил исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.
Справка:
Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.
В 2017-2019 гг. были открыты девять центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.
Для этого фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.
Школьник из Бурятии стал призёром престижной олимпиады
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Восьмиклассник из Бурятии выиграл специальный приз
Водителя большегруза оштрафовали
В исправительном учреждении прошёл кулинарный мастер-класс
Работодателя оштрафовали за нарушение
В республике сегодня переменная облачность
Творческий конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу» проходит в дистанционном формате
Номер «Сибирского сувенира» был посвящён сельским труженицам
Малыш может похвастаться богатой родословной
Сдавшие нормативы стали «мастерами» и специалистами 1 и 2 класса
85-летие жители УОБО будут отмечать в сентябре 2022 года
Поезд № 347/348 перестанет доезжать до Северобайкальска
Соревнования пройдут без зрителей
Новоиспечённые супруги – руководители ансамбля «Ингодиночка»
По итогам турнира будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде
Также священнослужители помолились за здравие участников дорожного движения