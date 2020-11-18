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Школьник из Бурятии стал призёром престижной олимпиады

Школьник из Бурятии стал призёром престижной олимпиады
Общество,  Фото:pixabay.com
Восьмиклассник из Бурятии выиграл специальный приз

Никита Ипатьев, восьмиклассник из села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии, вошёл в число призёров интернет-олимпиады фонда Андрея Мельниченко. Никита стал обладателем специального приза онлайн-турнира, продемонстрировав успехи в изучении физики.

Всего заявки на участие в интернет-олимпиаде подали почти 2500 учащихся 8-10 классов, увлечённых изучением естественных и точных наук. Участниками онлайн-испытаний по математике, физике и химии стали старшеклассники из разных регионов России, в том числе Бурятии, сообщили представители фонда Андрея Мельниченко.

- Участие в интернет-олимпиаде помогло ребятам проверить свои знания и получить опыт решения естественно-математических задач различной сложности. К сожалению, в этом году сложная эпидемиологическая ситуация не позволяет собрать победителей и призеров нашего онлайн-турнира в образовательном центре «Сириус» (Сочи), однако лучшие из лучших будут награждены грамотами и призами, - сообщил исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

Справка:

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017-2019 гг. были открыты девять центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.


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