«Незвёздные флюиды» Иды Галич снимут в Бурятии









В проекте «Незвёздные флюиды» Ида рассказывает о городе и его жителях, о простых людях и непростых проблемах, с которыми им пришлось столкнуться.



«Я хочу рассказать вам все! Всё, что увижу! И хорошее, и плохое! А пока мы только собираемся исколесить всю Россию, посмотрите, как мои герои, попавшие в сложные ситуации, держат гордо голову! Они научат нас жить, когда жить-то может и не сильно хочется! Они покажут нам как легко добиться своей цели! Как в 72 выглядеть лучше, чем многие молодые люди. Как с помощью объединения людей происходят настоящие чудеса. Это, наверное, самые осознанные мои шаги. В этой программе есть все! Смех и слёзы... и даже смех сквозь слёзы!», - анонсировала в августе Ида Галич.



В свет пока вышло два выпуска – Владикавказ и Нижний Новгород. Так, в выпуске про Нижний Новгород Ида встретилась с матерью 14-ти детей, у которой обнаружили рак. Помощь этим людям может оказать каждый, к описанию видео прилагаются банковские реквизиты.



Точную дату съёмок в Улан-Удэ она пока не сообщила.



Справка:



Ида Галич родилась в 1990 году в Германии, но затем семья переехала в Москву. В 2011 году стала участницей команды КВН «Осенний поцелуй», которая в 2015 году под названием «Москва не сразу строилась» заняла третье место в Премьер-лиге. В 2016 году принимала участие в юмористическом шоу Comedy Баттл на ТНТ. В 2017 году стала ведущей программы «Закулисье шоу «Успех» на СТС.



В 2018 году стала соведущей Жанны Бадоевой в популярной передаче «Орёл и решка». В этом же году с 7-го сезона стала соведущей Настасьи Самбурской в телепередаче «Ревизорро», но обе ушли в феврале 2019 года.



Ида также певица. Выпустила шесть синглов и шесть видеоклипов. Самый популярный из них «Предприниматель» набрал более 15,5 миллионов просмотров.





Популярный блогер Ида Галич, имеющая семь миллионов подписчиков, на своей странице в Instagram сообщила, что в Улан-Удэ будут проходить съёмки проекта «Незвёздные флюиды».- Друзья, у меня потрясающая новость! Дело в том, что моя команда выбрала следующий регион, следующий город для нашего проекта «Незвёздные флюиды». Поэтому, если у вас есть люди, о которых мы должны рассказать, которых мы должны показать, пожалуйста, пишите на почту fluids@idagalich.com, - сказала Ида Галич.