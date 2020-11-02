Жителей Бурятии призывают прийти на работу в национальной одежде

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике запущен челлендж в честь Дня народного единства



В Бурятии в честь Дня народного единства запущен челлендж, направленный на укрепление национального единства народов России. Также акции станет популяризация культурных и духовных ценностей народов, проживающих на территории республики.



Для участия в челлендже участникам необходимо в преддверии праздника прийти на работу, учёбу или пройтись в общественном место в национальном костюме, который покажет всю красоту и культуру народа. Затем следует выложить публикацию с фотографией или видео в социальных сетях с хэштегом #МыЕдины03 и отметить аккаунт молодёжного центра минспорта РБ (@molcenter03). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

