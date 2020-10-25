Краснодарский блогер назвала самое удивительное бурятское блюдо

Это оказались не буузы и вообще не мясное блюдо
Блогер-путешественник Мария Неласова из города Новороссийск Краснодарского края побывала в Бурятии в экспедиции «Дальневосточный экспресс». В одном постов блогер рассказала о самом удивительном блюде бурятской кухни. Для Марии это оказалась молотая черёмуха.
Путешественница призналась, что такой продукт попробовала в Бурятии впервые, а раньше о нём и вовсе не слышала.
- Еда из черемухи стало одним из самых больших удивлений Бурятии. Черемуха продаётся везде. Вот так на рынке. Есть и в местных продуктовых магазинах. В основном ее используют, как начинку для сладких изделий. Замачивают, добавляют сахар и получается, как густая паста. Ее кладут начинкой в пирожки, делают вот такие пирожные, - рассказала Мария Неласова своим подписчикам.
Стаканчик сухой черёмухи Мария привезла домой.
- Я люблю привозить из поездок съедобные сувениры, поэтому решила купить стаканчик сухой черёмухи и попробовать сделать дома. Залила кипятком, добавила сахар. Дала настояться и чуть «расползтись». А потом пожарила оладушки и это было восхитительно. На оладушек сметана, а сверху паста из черемухи. Очень вкусно! В Бурятии этот десерт едят просто сметана и черемуха. Уже начала расстраиваться, что купила мало, но нашла, что и в интернете можно купить, - рассказала блогер.
К слову, Центральный рынок Улан-Удэ удивил путешественницу не только черёмухой, но и необычными для жителей других регионов продуктами. В их числе, например, жир нерпы или сагаан дали. «Это национальная бурятская особенность - добавлять ее в чай с молоком. Надо быть аккуратным, она очень бодрит и достаточно пары листиков», - предупредила читателей Мария.
Также она рассказала о том, что на Центральном рынке полно кедровых шишек, орехов – очищенных и в скорлупе, а скорлупа даже продаётся отдельно для приготовления настоек.
- На рынке много мёда. Из интересного - с богородской травой. Так здесь называют чабрец, который во время цветения покрывает всю степь розовыми цветами. Спросом пользуется прессованный зеленый чай из Китая. Много в продаже и грузинского чая. Из мясных продуктов надо отметить, что на рынке много баранины и конины. Кстати, в Бурятии есть много национальных блюд из субпродуктов. К примеру, арбин - традиционная закуска из сырого конского жира и конской сырой печени со свежим луком, - поделилась Мария.
В целом столица Бурятии оставила у неё приятные впечатления.
- Однозначно могу его рекомендовать туристам для посещения. Много интересных исторических мест, вкусные кафе и рестораны с адекватными ценами и интересной кухней. Примеры старинного зодчества соседствуют с современным исполнением. Кстати, говорят, что китайские туристы восторге от такой смеси востока и русского стиля. Так что, сделала вывод, что хотела бы вернуться сюда еще и это очень удобная точка для старта путешествия по дальнему Востоку и конечно для туристических маршрутов по самой Бурятии, - заключила блогер.
Краснодарский блогер назвала самое удивительное бурятское блюдо
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