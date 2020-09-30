Они станут отправляться и прибывать позже на 1 час 43 минуты
Пригородные поезда «Байкальск – Выдрино» и «Иркутск-Сортировочный – Байкальск» в октябре будут курсировать по временному расписанию. По новому графику они будут отправляться и прибывать позже на 1 час 43 минуты. Это связано с ремонтом железнодорожного пути на перегоне Андриановская – Ангасолка.
Так. пригородный поезд №6336 «Байкальск – Выдрино» (курсирует по пятницам) со 2 по 30 октября будет отправляться со станции Байкальск в 23:16. На станцию Выдрино он будет прибывать в 23:45.
Со 2 октября пригородный поезд №6334 «Иркутск-Сортировочный – Байкальск» (курсирует ежедневно) будет отправляться со станции Иркутск-Сортировочный в 18:56. В Байкальск поезд приедет в 23:11. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.
Электрички между Бурятией и Иркутском в октябре будут запаздывать
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