В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки

- Будьте здоровы! – так подписано видео с хештегом #мызабезопасностьпациентов





Республиканская стоматологическая поликлиника сняла видеоролик о том, как правильно мыть руки. Свою запись в соцсети медики приурочили ко всемирного дня безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.На обучающем видео подробно показано, как правильно нужно мыть руки. Для наглядности медики использовали синий краситель в качестве «мыла», чтобы показать какие участки рук остаются без него.Пользователи Сети в комментариях благодарят за такой познавательный ролик: «Очень информативно, один раз увидишь и не забудешь этот тёмно-васильковый цвет. Молодцы!», «А теперь все дружно идём мыть руки», «Здорово».