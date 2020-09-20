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В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки

В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки
Общество, 
«Будьте здоровы!», пишут медики

Республиканская стоматологическая поликлиника сняла видеоролик о том, как правильно мыть руки. Свою запись в соцсети медики приурочили ко всемирного дня безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.

- Будьте здоровы! – так подписано видео с хештегом #мызабезопасностьпациентов


На обучающем видео подробно показано, как правильно нужно мыть руки. Для наглядности медики использовали синий краситель в качестве «мыла», чтобы показать какие участки рук остаются без него.

Пользователи Сети в комментариях благодарят за такой познавательный ролик: «Очень информативно, один раз увидишь и не забудешь этот тёмно-васильковый цвет. Молодцы!», «А теперь все дружно идём мыть руки», «Здорово».



врачи
 
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