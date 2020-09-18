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Медики Маньчжурии передали Забайкалью 55 тысяч масок

Медики Маньчжурии передали Забайкалью 55 тысяч масок
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Забайкальского края
Также китайские врачи прислали 1000 защитных гигиенических костюмов

Общество Красного Креста Маньчжурии передало партию средств индивидуальной защиты для краевой больницы №4 забайкальского города Краснокаменск. В составе партии 50 тысяч одноразовых медицинских масок, 5 тысяч усиленных фильтрующих масок и тысяча защитных гигиенических костюмов.

Ранее китайские коллеги направили 5 тысяч медицинских масок и 200 изолирующих костюмов в Забайкальскую центральную районную больницу. Кроме того, одна из российских телекоммуникационных компаний передала главному моностационару Забайкалья – городской клинической больнице № 1 Читы – аппарат ИВЛ экспертного класса. Обладая высоким уровнем функциональных возможностей, данное оборудование будет использоваться для лечения тяжёлых пациентов, требующих респираторной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
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