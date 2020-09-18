Медики Маньчжурии передали Забайкалью 55 тысяч масок

Общество, Фото: пресс-служба минздрава Забайкальского края

Также китайские врачи прислали 1000 защитных гигиенических костюмов



Общество Красного Креста Маньчжурии передало партию средств индивидуальной защиты для краевой больницы №4 забайкальского города Краснокаменск. В составе партии 50 тысяч одноразовых медицинских масок, 5 тысяч усиленных фильтрующих масок и тысяча защитных гигиенических костюмов.



Ранее китайские коллеги направили 5 тысяч медицинских масок и 200 изолирующих костюмов в Забайкальскую центральную районную больницу. Кроме того, одна из российских телекоммуникационных компаний передала главному моностационару Забайкалья – городской клинической больнице № 1 Читы – аппарат ИВЛ экспертного класса. Обладая высоким уровнем функциональных возможностей, данное оборудование будет использоваться для лечения тяжёлых пациентов, требующих респираторной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

