Также китайские врачи прислали 1000 защитных гигиенических костюмов
Общество Красного Креста Маньчжурии передало партию средств индивидуальной защиты для краевой больницы №4 забайкальского города Краснокаменск. В составе партии 50 тысяч одноразовых медицинских масок, 5 тысяч усиленных фильтрующих масок и тысяча защитных гигиенических костюмов.
Ранее китайские коллеги направили 5 тысяч медицинских масок и 200 изолирующих костюмов в Забайкальскую центральную районную больницу. Кроме того, одна из российских телекоммуникационных компаний передала главному моностационару Забайкалья – городской клинической больнице № 1 Читы – аппарат ИВЛ экспертного класса. Обладая высоким уровнем функциональных возможностей, данное оборудование будет использоваться для лечения тяжёлых пациентов, требующих респираторной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
Медики Маньчжурии передали Забайкалью 55 тысяч масок
Общество, Фото:
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