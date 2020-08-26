В исправительной колонии №2 прошла викторина о кино
В Улан-Удэ в исправительной колонии №2 прошли мероприятия, приуроченные ко Дню российского кино. Этот праздник отмечается в России 27 августа в России.
Для осуждённых состоялась викторина «Угадай кино» - им нужно было угадать фильмы или их события, продолжить фразы героев. Все вопросы касались лент отечественного кинематографа.
Также осуждённым рассказали об истории кино и показали фильмы из «золотого фонда» кино. Они не только посмотрели отрывки из любимых советских фильмов, но и обсудили игру актёров, известные сцены советских комедий.
По мнению осуждённых, кино играет в жизни человека немаловажную роль, отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Угадай кино»
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