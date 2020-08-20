17 августа закончился онлайн-отбор для очного участия в мероприятии
Четыре представителя Бурятии прошли отбор во всероссийский молодёжный образовательный Дальневосточный форум «Восток», который пройдёт с 22 по 28 августа в городе Владивосток.
Онлайн-этап форума прошёл с 3 по 17 августа, где участники работали над социальными проектами. После отборочного тура со всей России из 650 участников были отобраны 150 человек для очного участия в мероприятии.
Бурятию в форуме «Восток» будут представлять четыре активиста: советник председателя Совета студенческих самоуправлений Бурятии Владимир Романов, преподаватель Авиационного техникума Улан-Удэ Ольга Ваганова, студент 4 курса ВСГУТУ Буянто Мункин, предприниматель и спортсмен Соёл Суворов.
В процессе работы форума будут выявлены проекты и интересные молодёжные направления для профессионального развития молодых специалистов на территории ДФО, а также разработаны решения по социально-экономическому развитию территорий Дальнего Востока с учётом его культурных и экологических особенностей. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
Бурятию на дальневосточном форуме «Восток» представят 4 активиста
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