Бурятию на дальневосточном форуме «Восток» представят 4 активиста

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

17 августа закончился онлайн-отбор для очного участия в мероприятии



Четыре представителя Бурятии прошли отбор во всероссийский молодёжный образовательный Дальневосточный форум «Восток», который пройдёт с 22 по 28 августа в городе Владивосток.



Онлайн-этап форума прошёл с 3 по 17 августа, где участники работали над социальными проектами. После отборочного тура со всей России из 650 участников были отобраны 150 человек для очного участия в мероприятии.



Бурятию в форуме «Восток» будут представлять четыре активиста: советник председателя Совета студенческих самоуправлений Бурятии Владимир Романов, преподаватель Авиационного техникума Улан-Удэ Ольга Ваганова, студент 4 курса ВСГУТУ Буянто Мункин, предприниматель и спортсмен Соёл Суворов.



В процессе работы форума будут выявлены проекты и интересные молодёжные направления для профессионального развития молодых специалистов на территории ДФО, а также разработаны решения по социально-экономическому развитию территорий Дальнего Востока с учётом его культурных и экологических особенностей. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.

