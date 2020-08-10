Осуждённые в Улан-Удэ вырастили клумбу в виде огромных цифр «75»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В исправительной колонии прошёл конкурс «Лучшая клумба»



В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл конкурс ландшафтного дизайна «Лучшая клумба».



Осуждённые исправительного учреждения всё лето занимались озеленением локальных участков отрядов учреждения. Они создавали и оформляли клумбы, ухаживали за цветами и пропалывали сорняки.



Лучшей признана клумба в форме цифры 75, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Идея создания принадлежит осуждённому, у которого оба деда были участниками войны. По его словам, так он решил почтить память о совершённых подвигах советских солдат, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

