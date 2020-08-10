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Осуждённые в Улан-Удэ вырастили клумбу в виде огромных цифр «75»

Осуждённые в Улан-Удэ вырастили клумбу в виде огромных цифр «75»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В исправительной колонии прошёл конкурс «Лучшая клумба»

В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл конкурс ландшафтного дизайна «Лучшая клумба».

Осуждённые исправительного учреждения всё лето занимались озеленением локальных участков отрядов учреждения. Они создавали и оформляли клумбы, ухаживали за цветами и пропалывали сорняки.

Лучшей признана клумба в форме цифры 75, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Идея создания принадлежит осуждённому, у которого оба деда были участниками войны. По его словам, так он решил почтить память о совершённых подвигах советских солдат, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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