В исправительной колонии прошёл конкурс «Лучшая клумба»
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл конкурс ландшафтного дизайна «Лучшая клумба».
Осуждённые исправительного учреждения всё лето занимались озеленением локальных участков отрядов учреждения. Они создавали и оформляли клумбы, ухаживали за цветами и пропалывали сорняки.
Лучшей признана клумба в форме цифры 75, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Идея создания принадлежит осуждённому, у которого оба деда были участниками войны. По его словам, так он решил почтить память о совершённых подвигах советских солдат, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённые в Улан-Удэ вырастили клумбу в виде огромных цифр «75»
Общество, Фото:
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