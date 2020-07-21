Артистка цирка Дю Солей из Бурятии мечтает прожить с мужем минимум до 90 лет

Известная «гуттаперчевая девочка» из Бурятии, артистка цирка Дю Солей Баярма Зодбоева призналась, что хочет прожить с мужем минимум до 90 лет. Она опубликовала на эту тему пост на своей странице в Instagram.
- Я хочу держать тебя за руку в 90 и сказать «Мы сделали это!» - написала артистка цирка.
Как сообщал «Байкал-Daily», супруг Баярмы – генеральный менеджер сцены цирка Дю Солей Алан Пэрри. Он уроженец Англии, образование получил в университете в США по специальности «История искусства». Свадьбу пара устроила в американском штате Портленд летом 2017 года. Поздравить молодожёнов приехали родители Баярмы, родные и друзья из Бурятии.
На фотографиях, опубликованных Баярмой, пара изображена на оживлённой улице в Японии. Именно там они зачали своего первенца, о чём неоднократно рассказывала сама Баярма. Мальчик появился на свет в конце прошлого года.
Недавно Баярма показывала, как играет с малышом, используя свою гибкость. Необычная игра понравилась пользователям соцсетей.
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