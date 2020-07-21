 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июля

20 Июля

Популярное

Артистка цирка Дю Солей из Бурятии мечтает прожить с мужем минимум до 90 лет

Артистка цирка Дю Солей из Бурятии мечтает прожить с мужем минимум до 90 лет
Общество, 
Баярма Зодбоева опубликовала трогательный пост

Известная «гуттаперчевая девочка» из Бурятии, артистка цирка Дю Солей Баярма Зодбоева призналась, что хочет прожить с мужем минимум до 90 лет. Она опубликовала на эту тему пост на своей странице в Instagram.

- Я хочу держать тебя за руку в 90 и сказать «Мы сделали это!» - написала артистка цирка.



Как сообщал «Байкал-Daily», супруг Баярмы – генеральный менеджер сцены цирка Дю Солей Алан Пэрри. Он уроженец Англии, образование получил в университете в США по специальности «История искусства». Свадьбу пара устроила в американском штате Портленд летом 2017 года. Поздравить молодожёнов приехали родители Баярмы, родные и друзья из Бурятии. 

На фотографиях, опубликованных Баярмой, пара изображена на оживлённой улице в Японии. Именно там они зачали своего первенца, о чём неоднократно рассказывала сама Баярма. Мальчик появился на свет в конце прошлого года.

Недавно Баярма показывала, как играет с малышом, используя свою гибкость. Необычная игра понравилась пользователям соцсетей. 

На страницу Баярмы Зодбоевой подписано более 76 тысяч человек.
цирк семьи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии шелкопрядов считают хитрым способом
В Бурятии шелкопрядов считают хитрым способом
Общество, 21.07.2020
Самцов заманивают в ловушки с запахом самки
Глава Бурятии предлагал молодёжи сфотографироваться со Стивеном Сигалом
Глава Бурятии предлагал молодёжи сфотографироваться со Стивеном Сигалом
Общество, 21.07.2020
Появилось видео со вчерашней встречи голливудской звезды в Улан-Удэ
Дорогу в школу в Улан-Удэ украсят граффити
Дорогу в школу в Улан-Удэ украсят граффити
Общество, 21.07.2020
На бетонных блоках появятся изображения героев мультиков и кино
В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка
В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка
Общество, 21.07.2020
В учреждении проходит месячник бурятского языка
Советское наследие: Власти объяснили, почему Улан-Удэ превращается в Венецию
Советское наследие: Власти объяснили, почему Улан-Удэ превращается в Венецию
Общество, 21.07.2020
На единую схему ливневых канализаций нужны колоссальные девять миллиардов рублей
В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС
В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС
Общество, 21.07.2020
В Забайкальском национальном парке дотушивают лесной пожар
В Улан-Удэ горячей воды лишатся жители Загорска
В Улан-Удэ горячей воды лишатся жители Загорска
Общество, 21.07.2020
27 июля в Загорске проведут гидравлические испытания теплосетей
В Бурятии на Байкале медведь продефилировал перед отдыхающими
В Бурятии на Байкале медведь продефилировал перед отдыхающими
Общество, 21.07.2020
Видео сняли в бухте Окуневая в Чивыркуйском заливе
На Байкале 33 суслика вытянулись в струнку при виде двух коршунов
На Байкале 33 суслика вытянулись в струнку при виде двух коршунов
Общество, 21.07.2020
Занятное зрелище наблюдали в Байкало-Ленском заповеднике во время мониторинга численности животных
Стивена Сигала с почётом встретили в Бурятии
Стивена Сигала с почётом встретили в Бурятии
Общество, 21.07.2020
Звезда Голливуда Стивен Сигал сразу после прилёта отправился в экскурсию по Улан-Удэ
Дорогу в центре Улан-Удэ обещают открыть к концу месяца
Дорогу в центре Улан-Удэ обещают открыть к концу месяца
Общество, 21.07.2020
Ремонт дороги обошёлся в 52 млн рублей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^