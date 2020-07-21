Артистка цирка Дю Солей из Бурятии мечтает прожить с мужем минимум до 90 лет





Известная «гуттаперчевая девочка» из Бурятии, артистка цирка Дю Солей Баярма Зодбоева призналась, что хочет прожить с мужем минимум до 90 лет. Она опубликовала на эту тему пост на своей странице в Instagram.- Я хочу держать тебя за руку в 90 и сказать «Мы сделали это!» - написала артистка цирка.