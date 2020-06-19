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Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала, как играет со своим сыном

Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала, как играет со своим сыном
Общество,  Фото:соцсети
Баярма Зодбоева использует свою гибкость во время игр с полугодовалым ребёнком

Известная «гуттаперчевая девочка» из Бурятии, артистка цирка Дю Солей Баярма Зодбоева показала, как играет со своим 6-месячным сыном. Видео она опубликовала в Instagram, после чего оно распространилось по местным пабликам.

- 6 месяцев позади мы их так ждали! Иногда хочется, чтоб были экстра руки, чтобы успевать делать все домашние дела одновременно и ещё к вечеру остались силы на себя любимую, - написала она.

Баярма Зодбоева, играя с сыном, использует свою исключительную пластичность – на видео она лежит на животе и исполняет гимнастический трюк. Небольшие игрушки артистка держит стопами, а не руками. Малыш на видео внимательно смотрит по очереди на каждую игрушку.

В комментариях пользователи Сети в восторге: «Малышу не так игрушки интересны, как такая необычная мама», «У малыша мышление точно будет неординарным! Не каждый малыш с детства играет в ТАКИЕ игры с мамой», «Можно бесконечно смотреть», «Малышка, по-моему, тоже хочет ножки поднять».

Баярма Задбоева родила сына относительно недавно – 15 декабря 2019 года.

- Самый лучший подарок принёс нам этот год! Большое спасибо всем за поздравления и добрые слова. Всем счастья и с наступающим Новым Годом! – написала в декабре на своей странице в Instagram артистка.

Весь период беременности артистка была активной, занималась спортом и даже делала сложные упражнения на растяжку, чем очень удивляла своих подписчиков. Летом 2019 года она гостила в Бурятии.


артисты дети
 
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