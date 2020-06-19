Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала, как играет со своим сыном

Баярма Зодбоева использует свою гибкость во время игр с полугодовалым ребёнком
Известная «гуттаперчевая девочка» из Бурятии, артистка цирка Дю Солей Баярма Зодбоева показала, как играет со своим 6-месячным сыном. Видео она опубликовала в Instagram, после чего оно распространилось по местным пабликам.
- 6 месяцев позади мы их так ждали! Иногда хочется, чтоб были экстра руки, чтобы успевать делать все домашние дела одновременно и ещё к вечеру остались силы на себя любимую, - написала она.
Баярма Зодбоева, играя с сыном, использует свою исключительную пластичность – на видео она лежит на животе и исполняет гимнастический трюк. Небольшие игрушки артистка держит стопами, а не руками. Малыш на видео внимательно смотрит по очереди на каждую игрушку.
В комментариях пользователи Сети в восторге: «Малышу не так игрушки интересны, как такая необычная мама», «У малыша мышление точно будет неординарным! Не каждый малыш с детства играет в ТАКИЕ игры с мамой», «Можно бесконечно смотреть», «Малышка, по-моему, тоже хочет ножки поднять».
Баярма Задбоева родила сына относительно недавно – 15 декабря 2019 года
.
- Самый лучший подарок принёс нам этот год! Большое спасибо всем за поздравления и добрые слова. Всем счастья и с наступающим Новым Годом! – написала в декабре на своей странице в Instagram артистка.
Весь период беременности артистка была активной, занималась спортом и даже делала сложные упражнения на растяжку, чем очень удивляла своих подписчиков. Летом 2019 года она гостила в Бурятии.
Пляж соответствует требованиям безопасности
Сотрудники убрали бумагу, стекло, пластик
Баярма Зодбоева использует свою гибкость во время игр с полугодовалым ребёнком
Он увёз контейнер с помощью крана и грузовика
Мероприятие проходило на театральной площади
Скидка возможна при подаче заявления в электронном виде через единый портал госуслуг и уплате госпошлины электронным способом
Задачи центра - оказание консультационной помощи заявителям по вопросам получения госуслуг по линии ГИБДД, оказание консультативной и практической помощи по регистрации на Едином портале госуслуг
Участники экспертной площадки высказали свои мнения о поправках в Конституцию
Маленький «богатырь» бегает и прыгает по асфальту на видео
22-летний молодой человек вооружился и напал на пекарню, где ранил двух женщин
Ущерб оценивается в 22 тысячи рублей
Сеянцы высадят на погибших от пожаров территориях
В армии постоянно идёт состязание за право заслужить почетное наименование «ударного подразделения»
Подозреваемые пытались украсть палатку и два кейса с инструментами
Аттестаты, выданные до 11 июня, признали действительными