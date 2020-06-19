Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала, как играет со своим сыном

Известная «гуттаперчевая девочка» из Бурятии, артистка цирка Дю Солей Баярма Зодбоева показала, как играет со своим 6-месячным сыном. Видео она опубликовала в Instagram, после чего оно распространилось по местным пабликам.

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