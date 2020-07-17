В Бурятии на первом этапе ЕГЭ рекордное число стобалльников

«Слушала подкасты, читала статьи и рецензии», - рассказала одна из выпускниц, набравшая 100 баллов

По итогам первого этапа ЕГЭ – экзаменов по литературе и информатике – 13 выпускников школ Бурятии набрали по 100 баллов. Это рекордное число, сообщили в пресс-службе правительства республики.В ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникативным технологиям в Бурятии приняли участие 695 человек, географии - 109, литературе - 278.24 участника ЕГЭ по литературе набрали свыше 90 баллов. Высший балл за экзамен получили выпускники лингвистической гимназии №3, школ №25, № 8, №63 и №64 Улан-Удэ, гимназии № 33, лицея-интерната №61, Таксимовской СОШ №3 Муйского района и лицея №6 города Северобайкальск.- Я начала заниматься с начала учебного года. Ходила к репетитору, а когда начался карантин, стала больше времени заниматься самостоятельно: слушала подкасты, читала статьи и рецензии. Нам очень помог наш учитель литературы, Ирина Владимировна Заворуева, которая проводила консультации. Я не сразу поверила, что сдала литературу на максимальное количество баллов, рассчитывала на средний. Но я очень рада такому результату, - поделилась стобалльница Алина, выпускница 33 гимназии.Свыше 90 баллов получили 10 участников итоговых испытаний по информатике. Выпускники средней общеобразовательной школы №9, лицея-интерната №61 Улан-Удэ и выпускник прошлых лет сдали экзамен на 100 баллов.Хорошие результаты экзаменуемые показали и по другим предметам. По итогам ЕГЭ по географии один участник набрал свыше 90 баллов - выпускник школы №19 Улан-Удэ.Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Биологию и иностранные языки, участники основного периода будут сдавать 20 июля. На ЕГЭ по биологии зарегистрировалось 1355 участников, по иностранным языкам - 669. В 2020 году в ЕГЭ участвуют 5916 выпускников школ Бурятии, из них 5200 планируют поступать в ВУЗы.