«Красиво. ДВ»: Бурятия лидирует по заявкам дальневосточного онлайн-видеофестиваля

За первые 3 дня в редакцию фестиваля мобильного контента поступили 50 заявок



Первый дальневосточный видеофестиваль мобильного контента набирает обороты. Возможность проявить себя, рассказать об уникальности своего региона, мастер-классы от признанных медийных гуру и общий призовой фонд в 1 миллион рублей – веские причины, чтобы принять участие в проекте. Заявки принимаются до 10 июля.



Особенностью фестиваля является дистанционный отбор участников и народное интернет-голосование на всех этапах проведения. Важно, что выбрать лучшие работы смогут сами люди – голосование пройдёт в интернете и будет народным.



- На этапе приёма заявок мы не разделяем между собой работы, снятые любителями и профессионалами. Наша задача – найти самородки, людей со всего Дальнего Востока, которые уже что-то снимают в качестве хобби. Мы хотим дать им возможность себя проявить, – рассказал директор фестиваля Алексей Коропский. – Что же касается этапа голосования, то тут выбирать будут люди, посетители портала «ТвойДВ. На сегодняшний день по количеству заявок лидирует Республика Бурятия и Камчатский край.



Фестиваль даёт возможность не только заявить о себе на широкую аудиторию, но и побороться за призы, в том числе денежные. Кроме того, для финалистов пройдёт серия мастер-классов. В планах – организовать показы на площадке одного из крупнейших онлайн-кинотеатров.



Организаторы объявили очень мотивирующий общий призовой фонд. Один миллион рублей будет распределён между победителями. Авторы лучших работ в пяти номинациях получат по 100 тысяч рублей, обладатель специального приза жюри – 200 тысяч рублей, зрительского «Гран-при» – 300 тысяч рублей.



К участию принимаются, как привычные горизонтальные видео, так и вертикальные. Можно отправить одну или несколько работ в каждую из номинаций, но не более пяти за всё время проведения фестиваля. Каждая работа будет рассматриваться как отдельная заявка.



Голосование пройдёт в июле и августе в каждом из 11 регионов по пяти номинациям – «Природа.ДВ», «Люди.ДВ», «Звуки.ДВ», «Сила.ДВ», «Уникально.ДВ». Все подробности, условия, требования для участников размещены в специальном разделе портала tvoidv.ru.



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