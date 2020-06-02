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В Забайкалье День семьи, любви и верности перенесли на август

В Забайкалье День семьи, любви и верности перенесли на август
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В Чите праздник отметят 21 августа

В Забайкальском крае в связи с пандемией коронавируса были перенесены даты праздничных мероприятий регионального департамента ЗАГС. Новый график согласован с заместителем председателя краевого правительства по социальным вопросам Аягмой Ванчиковой. Так, дата проведения Дня семьи, любви и верности с 8 июля перенесена на конец августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, ссылаясь на информацию департамента ЗАГС Забайкалья.

- В Чите мы проведём этот праздник 21 августа. В каждом районе края дата будет определена индивидуально в зависимости от эпидобстановки, – сообщила руководитель департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, на 2 июня в Забайкальском крае подтверждено 1218 случаев наличия коронавирусной инфекции. 
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