В регионе уже более 1200 случаев заражения
На 2 июня в Забайкальском крае подтверждено 1218 случаев наличия коронавирусной инфекции. Прирост числа заболевших за последние сутки составил 4,5%, средний темп прироста за последние семь дней – 3,8%. 576 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, зафиксирован 21 летальный исход.
В моностационаре скончалась женщина, ей было 53 года. Она имела подтверждённый диагноз COVID-19, тяжёлые сопутствующие заболевания, была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 2309 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 120 заболевших. Госпитализированы 1854 человека, из них 145 из обсерваторов и 1017 вахтовиков.
Выздоровел 431 человек, в том числе за последние сутки 68. Умерло 11 пациентов, 13 человек скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
В Бурятии на 2 июня зарегистрировано 1587 случаев заражения. Получают лечение 672 человека с коронавирусной инфекцией. Из них в инфекционных стационарах лежат 498 больных. В числе госпитализированных 44 ребёнка (трёх детей накануне выписали). Состояние детей удовлетворительное. Скончались 10 пациентов с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
В Забайкалье скончался 21 пациент с коронавирусом
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