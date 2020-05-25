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Подтвердить право на кредитные каникулы жители Бурятии могут через Госуслуги

Подтвердить право на кредитные каникулы жители Бурятии могут через Госуслуги
Общество, 
Гражданам помогают сократить путь до банка

Направить кредитору справку по форме 2-НДФЛ и выписку из Пенсионного фонда для оформления кредитных каникул в соответствии с антикризисным законом №106-ФЗ жители Бурятии теперь могут напрямую из личного кабинета на портале Госуслуг. Сервис реализован минкомсвязью РФ совместно с Банком России как временное решение, чтобы сократить для человека путь до банка. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Нацбанка Бурятии.

На портал Госуслуг загружен специальный справочник с электронными адресами банков и других кредиторов. Это позволит клиентам выбрать нужную финансовую организацию и переслать документы в её адрес.

0 В условиях пандемии коронавируса жители Бурятии активно пользуются государственной программой поддержки заемщиков, которая позволяет без просрочки и ухудшения кредитной истории взять законную передышку по платежам. Благодаря новому сервису сбор подтверждающих документов стал быстрее и проще. Удобен сервис и для финансовых организаций ─ есть возможность оперативно получать документы с электронной подписью ведомств, а значит быстрее принимать решения по заявкам на кредитные каникулы, ─ прокомментировала управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.

В дальнейшем финансовые организации смогут получать все необходимые сведения о доходах претендента на кредитные каникулы (например, о страховых взносах, налоговых отчислениях) из единого государственного информационного ресурса - цифрового профиля гражданина. 
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