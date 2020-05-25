Гражданам помогают сократить путь до банка
Направить кредитору справку по форме 2-НДФЛ и выписку из Пенсионного фонда для оформления кредитных каникул в соответствии с антикризисным законом №106-ФЗ жители Бурятии теперь могут напрямую из личного кабинета на портале Госуслуг. Сервис реализован минкомсвязью РФ совместно с Банком России как временное решение, чтобы сократить для человека путь до банка. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Нацбанка Бурятии.
На портал Госуслуг загружен специальный справочник с электронными адресами банков и других кредиторов. Это позволит клиентам выбрать нужную финансовую организацию и переслать документы в её адрес.
0 В условиях пандемии коронавируса жители Бурятии активно пользуются государственной программой поддержки заемщиков, которая позволяет без просрочки и ухудшения кредитной истории взять законную передышку по платежам. Благодаря новому сервису сбор подтверждающих документов стал быстрее и проще. Удобен сервис и для финансовых организаций ─ есть возможность оперативно получать документы с электронной подписью ведомств, а значит быстрее принимать решения по заявкам на кредитные каникулы, ─ прокомментировала управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.
В дальнейшем финансовые организации смогут получать все необходимые сведения о доходах претендента на кредитные каникулы (например, о страховых взносах, налоговых отчислениях) из единого государственного информационного ресурса - цифрового профиля гражданина.
Подтвердить право на кредитные каникулы жители Бурятии могут через Госуслуги
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