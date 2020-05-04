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В Бурятии «ЭкоАльянсу» планируют оказать финансовую поддержку

В Бурятии «ЭкоАльянсу» планируют оказать финансовую поддержку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поддержку окажут, если региональный оператор не будет начислять пени и штрафы юридическим и физическим лицам за просрочку оплаты в марте, апреле и мае

В воскресенье, 3 мая, в правительстве Бурятии под председательством главы Бурятии состоялось совещание по вопросам организации вывоза отходов региональным оператором. Участники совещания заслушали доклад нового директора компании Алдара Бальжирова, вступившего в должность 10 марта.

Было отмечено, что в марте, апреле и начале мая произошло резкое падение платежей от населения и юридических лиц за услуги вывоза мусора. Соответственно, выросла задолженность ООО «ЭкоАльянс» перед перевозчиками.

- Регоператору необходимо оказать финансовую поддержку. На федеральном уровне принято решение о выделении средств из федерального бюджета всем региональным операторам в стране на частичное покрытие выпадающих доходов, - отметил Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии дал поручение изыскать возможность финансовой поддержки регоператора за счёт регионального бюджета при условии, что ООО «ЭкоАльянс» не будет начислять пени и штрафы юридическим и физическим лицам за просрочку оплаты в марте, апреле и мае.

Генеральному директору ООО «ЭкоАльянс» поручено обеспечить взаимодействие с перевозчиками с целью организации своевременного вызова мусора. Кроме того, перед Алдаром Бальжировым поставлена задача предоставить отчёт и анализ эффективности работы и рациональности использования средств за 2019 год. А также до 1 июня - представить план работы регоператора в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции и текущей экономической ситуацией.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами начал работу в Бурятии 1 апреля 2019 года. 13 января 2020 года в составе учредителей ООО «ЭкоАльянс» произошли изменения: 50% в уставном капитале компании перешло к АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод», находящемуся в собственности республики.
Предприятие отвечает за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления до сортировки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Управляющие организации многоквартирных домов, собственники частных домов и нежилых помещений обязаны заключить договоры с региональным оператором на вывоз ТКО, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 
региональный оператор по ТКО
 
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