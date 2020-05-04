В Бурятии «ЭкоАльянсу» планируют оказать финансовую поддержку

Поддержку окажут, если региональный оператор не будет начислять пени и штрафы юридическим и физическим лицам за просрочку оплаты в марте, апреле и мае
В воскресенье, 3 мая, в правительстве Бурятии под председательством главы Бурятии состоялось совещание по вопросам организации вывоза отходов региональным оператором. Участники совещания заслушали доклад нового директора компании Алдара Бальжирова, вступившего в должность 10 марта.
Было отмечено, что в марте, апреле и начале мая произошло резкое падение платежей от населения и юридических лиц за услуги вывоза мусора. Соответственно, выросла задолженность ООО «ЭкоАльянс» перед перевозчиками.
- Регоператору необходимо оказать финансовую поддержку. На федеральном уровне принято решение о выделении средств из федерального бюджета всем региональным операторам в стране на частичное покрытие выпадающих доходов, - отметил Алексей Цыденов.
Также глава Бурятии дал поручение изыскать возможность финансовой поддержки регоператора за счёт регионального бюджета при условии, что ООО «ЭкоАльянс» не будет начислять пени и штрафы юридическим и физическим лицам за просрочку оплаты в марте, апреле и мае.
Генеральному директору ООО «ЭкоАльянс» поручено обеспечить взаимодействие с перевозчиками с целью организации своевременного вызова мусора. Кроме того, перед Алдаром Бальжировым поставлена задача предоставить отчёт и анализ эффективности работы и рациональности использования средств за 2019 год. А также до 1 июня - представить план работы регоператора в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции и текущей экономической ситуацией.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами начал работу в Бурятии 1 апреля 2019 года. 13 января 2020 года в составе учредителей ООО «ЭкоАльянс» произошли изменения: 50% в уставном капитале компании перешло к АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод», находящемуся в собственности республики.
Предприятие отвечает за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления до сортировки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Управляющие организации многоквартирных домов, собственники частных домов и нежилых помещений обязаны заключить договоры с региональным оператором на вывоз ТКО, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В Бурятии «ЭкоАльянсу» планируют оказать финансовую поддержку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поддержку окажут, если региональный оператор не будет начислять пени и штрафы юридическим и физическим лицам за просрочку оплаты в марте, апреле и мае
Круг контактных лиц установлен
Всего за сутки в регионе выявлено 14 новых случаев
Федерация запустила серию роликов «Сильнее, чем вчера». Видео
Певица поддержала акцию «Окно Победы»
На тушении работали более 200 человек
За сутки выявили 34 новых больных COVID-19
Вся техника и вооружение были проверены на работоспособность, укомплектованность и общее техническое состояние
В отношении руководства центра будет проведена проверка по случаю заноса коронавирусной инфекции
По республике днём 18-23, местами 8-13 тепла
Комплектование будет проходить в конце мая 2020 года
Она незаконно начисляла оплату гражданам коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению при отсутствии реальных договоров с поставщиками энергоресурсов
Цифровые пропуска можно скачать или распечатать, либо просто записать для предъявления уполномоченным должностным лицам
Артисты провели ряд выступлений в районах столицы Бурятии
На административных зонах и в парках боевых машин выполнены работы по уборке территорий от сухой травы, проверено состояние противопожарного оборудования, снаряжения