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Министр здравоохранения Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram

Министр здравоохранения Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram
Общество,  Фото:pixabay.com
Евгения Лудупова расскажет о коронавирусе

Сегодня, 20 марта, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в Instagram проведёт прямой эфир. Он будет посвящён теме коронавируса. Эфир состоится в 12:30.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее прямой эфир в Instagram проводил глава Бурятии Алексей Цыденов. В онлайн-режиме он отвечал на вопросы жителей республики.

Затем эфир проводила министр соцзащиты региона Татьяна Быкова. В ноябре 2019 года Председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова также проводила прямой эфир.

социальная сеть медицина коронавирус
 
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